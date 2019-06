“Una foto dura, pero a la vez me da ternura”: madre de migrante

SAN SALVADOR.

En abril, Óscar de 25 años y Tanía de 21, abatidos por la pobreza, tomaron a su pequeña hija y se marcharon de El Salvador hacia EEUU en busca de una mejor vida. Pero el sueño se convirtió en pesadilla luego que padre e hija murieron ahogados en el fronterizo Río Bravo.

La muerte de Óscar Alberto Martínez Ramírez y su pequeña Angie Valeria de casi dos años ha causado conmoción en El Salvador, desde donde parten a diario un promedio de unas 200 personas hacia EEUU en forma indocumentada.

Óscar y su niña murieron ahogados el pasado domingo en el Río Bravo, cuando intentaban cruzarlo ilegalmente para llegar a suelo estadounidense. Su esposa Tania Vanessa Ávalos, que los acompañaba en la travesía, se salvó pues desistió de cruzar.

Para muchos, la foto evoca otra tomada en 2015 que mostraba el cuerpo de Alan Kurdi en una playa de Turquíase. Se ahogó en el mar Mediterráneo.

Pero la joven madre observó con horror cuando Óscar y la niña eran arrastrados por la corriente del río y terminaron hundiéndose en la zona de la ciudad de Matamoros en México. La imagen de los cuerpos de ambas víctimas, encontrados boca abajo, ha causado conmoción mundial.

“Ha sido un dolor inmenso, aún no puedo creer que mi muchacho y mi nietecita están muertos, ellos solo querían llegar a EEUU, tenían ese sueño americano, de lograr una mejor vida”, dijo la madre de Óscar, Rosa Ramírez.

15,000 efectivos militares ha desplegado el gobierno de López Obrador solo en la frontera norte para controlar el flujo de migrantes ilegales hacia EEUU. Otros 6,500 patrullan la frontera sur.

Según la familia de Óscar, ellos salieron de San Martín el pasado 3 de abril y ya en México permanecieron dos meses en un albergue en Tapachula, desde donde comenzaron el trámite para solicitar asilo en EEUU. Pero ante la tardanza en obtener una respuesta a su pedido, se desesperaron y decidieron continuar su camino a suelo estadounidense.

La foto de sus cadáveres muestra a la niña metida en la camiseta de su papá y abrazándolo del cuello.

“Es duro, es algo impactante, esa imagen que se ve, él siempre la protegió... Pero al mismo tiempo me da ternura, son tantas cosas que siento porque él en ningún momento la soltó, se ve cómo la protegió, murieron abrazados”, dijo con llanto Rosa.

Cansados de la pobreza y violencia en El Salvador, Oscar Martínez ysu esposa, Tania Ávalos, tomaron a su hija de un año de edad y partieron en abril pasado hacia México con destino a Estados Unidos donde esperaban ofrecer una vida mejor a la pequeña Valeria sin imaginar que la muerte se cruzaría en su camino.

En el barrio de clase obrera de unos 40,000 habitantes donde vivían, óscar trabajaba en una pizzería y Tania como cajera en un restaurante de comida rápida.

“Mi hijo me decía que soñaba con que mi Valeria creciera en EEUU, lejos de la pobreza, quería comprar una casa para su familia y tener una mejor vida”, agregó.

¿Cómo podría el presidente Trump ver esta imagen y no entender que huyen de la violencia? Chuck Schummer, senador por Nueva York

Reacción de Trump y AMLO. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno tiene la “conciencia tranquila”, durante la conferencia matutina del martes.

“Consideramos necesario el mantener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, de no confrontarnos, que vamos a acreditar nuestra propuesta de que haya desarrollo en Centroamérica”, dijo el mandatario.

Ante el señalamiento por la muerte del padre y de la niña salvadoreña, el presidente mexicano se limitó a responder: “Es muy lamentable que esto suceda, muy lamentable que esto pase”.

“Trump es responsable de estas muertes”, dijo Beto O’Rourke, excongresista por el estado de Texas y aspirante para ser el candidato del Partido Demócrata en las elecciones de 2020.

Retrata las fallidas políticas de Trump y López Obrador de intentar parar el flujo con militares. Erika Guevara-Rosas, amnistía Internacional

El exvicepresidente y también precandidato demócrata, Joe Biden, tildó la imagen de “desgarradora”. “La historia juzgará cómo respondemos al trato de la administración Trump a los niños y las familias migrantes. No podemos callarnos”, añadió.

El presidente estadounidense replicó culpando a los demócratas del Congreso: “Si tuviéramos las leyes correctas, las que los demócratas no nos permiten tener, esa gente no aparecería, no lo intentaría (cruzar la frontera)”.

“La odio”, dijo el mandatario sobre la foto. “El padre... probablemente era un tipo fantástico”.