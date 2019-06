Más voces contra “campos de concentración” en EEUU

WASHINGTON.

La visita de una ONG a un centro de la policía fronteriza estadounidense en Texas donde estaban detenidos más de 250 niños volvió a colocar en el tapete el trato que reciben los menores que ingresan ilegalmente a EEUU. A medida que salen a la luz nuevos informes sobre las condiciones inhumanas de los centros de detención de inmigrantes, el movimiento para etiquetarlos como “campos de concentración” gana fuerza.

La doctora Dolly Lucio Sevier y un grupo de abogados visitaron las instalaciones fronterizas en dos ciudades de Texas: McAllen y Clint. En un informe al que tuvo acceso ABC News, Lucio Sevier escribió que “las condiciones en las que están recluidas esas personas podrían compararse con las de una instalación de tortura”. A Sevier le permitieron acceder luego de que los abogados expresaran su preocupación por un brote de gripe en las instalaciones de McAllen.

Sevier escribió sobre las condiciones: “hay temperaturas bajas extremas y las luces se mantienen encendidas durante las 24 horas, no tienen acceso adecuado a la atención médica, a la higiene básica, al agua o los alimentos”. “Me pareció un lugar sin control ni ley”, dijo en la entrevista concedida a la ABC News. “Quiero decir, imagina a tus propios hijos allí. No puedo imaginar que mi hijo esté allí y no esté destrozado”.

Otro ‘campo’ en Carrizo Springs, Texas Las autoridades de EEUU están eliminando el moho de una instalación en el sur de Texas donde alojarán a unos 1,300 niños migrantes.El Departamento de Salud federal dijo ayer que se apresuraba la limpieza para abrir la instalación en Carrizo Springs, Texas, en lo que era antes un alojamiento para trabajadores petroleros. La ONG BCFS regentará la instalación. Es la misma que administraba un campamento con carpas para niños migrantes en Tornillo, Texas, clausurado en enero. 72 horas, según la ley de EEUU, es el tiempo que los menores sin acompañantes pueden pasar detenidos por la CBP. Cumplido ese plazo, deben ser devueltos a sus familias o puestos al cuidado de un centro de acogida del Departamento de Salud.

“En mis 22 años de visitas a niños detenidos nunca he oído hablar de este nivel de inhumanidad”, dijo Holly Cooper, quien co-dirige la Clínica de Derecho de Inmigración de Davis, en la Universidad de California, y representa a jóvenes detenidos.

Warren Binford, uno de los abogados que visitó la instalación de Clint, le reveló al New Yorker que había unos 350 niños en un centro construido para acoger a 104. “Son peores que las condiciones reales de una prisión”, dijo Binford a NPR. “Es inhumano. No imaginé nunca ver algo así en los Estados Unidos. Y por eso hemos acudido a la prensa. Nunca acudimos a los medios de comunicación para hablar sobre nuestras visitas. Sin embargo, después del segundo día de entrevistas con estos niños llamamos a los abogados que están a cargo del caso. Y debido a las condiciones extremas que vimos allí, nos dieron permiso para hablar con los medios porque los niños se están muriendo en estos centros”.

Inmigrantes en los centros de McAllen y Clint en Texas. En Miami, Florida, un grupo de ciudadanos exigió ayer el cierre del centro de detención.

“Sí tenemos campos”. Las condiciones de las instalaciones que han salido a la luz han generado una guerra por la semántica para referirse a dichos centros. La joven representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, por ejemplo, comparó a los centros de detención con “campos de concentración” gestionados por una administración “fascista”.

“Tenemos lo que se llamaría un sistema de campos de concentración”, dijo a Esquire Andrea Pitzer, autora de “One Long Night: A Global History of Concentration Camps”.

”Los niños en Clint nos dijeron que no tienen acceso regular a duchas o ropa limpia”, dijo Clara Long, investigadora de Human Rights Watch

El domingo, el diario Salt Lake Tribune coincidió con este criterio a través de su página editorial, concordando con la evaluación de que las instalaciones eran campos de concentración.

“Sí, tenemos campos de concentración”, declaró el comité editorial del periódico. “No son campos de trabajo. No son campos de exterminio. Al menos no es el objetivo. Nuestro gobierno no está construyendo cámaras de gas masivas y crematorios industriales. No está llevando a cabo experimentos médicos... pero eso no significa que los lugares en los que estamos reuniendo a decenas de miles de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo no se llamen adecuadamente campos de concentración. Porque eso es precisamente lo que son”, agregó el diario.

“Para los republicanos que critican y no conocen la diferencia: los campos de concentración no son lo mismo que los campos de la muerte”, escribió en Twitter Ocasio-Cortez.

3 claves de la inmigración:

1 presupuesto La Cámara Baja aprobó el martes, con el apoyo casi unánime de los demócratas y la oposición de la Casa Blanca, un paquete de $4,500 millones en ayuda para lidiar con la crisis migratoria. Pasa a debate en el Senado.

2 renuncia John Sanders, designado para el cargo hace apenas dos meses, anunció que renunciará el 5 de julio como comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

3 Fondos La excandidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, anunció en Twitter que han recaudado más de 500,000 dólares para ayudar a los grupos dedicados a proteger a los niños en la frontera.