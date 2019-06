Las dos zonas "no seguras" de Tegucigalpa, según la embajada de EEUU

Tegucigalpa, Honduras.



Debido a las constantes movilizaciones y enfrentamientos entre policías y manifestantes, la Embajada de Estados Unidos en Honduras emitió una alerta de seguridad para no transitar por dos áres "no seguras" de la capital Tegucigalpa.



En un comunicado, afirmó que la advertencia es "en vista de los enfrentamientos cada vez más violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en Tegucigalpa", y agregó que "dos áreas de Tegucigalpa no son seguras para el tránsito", por lo que ordenó a todos sus empleados y miembros de la familia que eviten las dos zonas.

Las áreas en mención son:



• Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah): bulevar Suyapa frente a la Unah y el campus de la Unah. Esta área incluye el bulevar Suyapa desde la calle Trapiche (sin incluir la calle Trapiche) hasta el Anillo Periférico, así como las entradas de la Unah alrededor de Villa Olímpica ubicadas en el lado norte del campus universitario.



• Colonia Kennedy: el área alrededor del Instituto Técnico Honduras desde bulevar Kennedy (sin incluir bulevar Kennedy) y primera entrada de colonia Kennedy hasta el Anillo Periférico. Además, se ha instado a los empleados de la embajada y a los miembros de la familia a tomar precauciones extremas en el Anillo Periférico cerca del bulevar Suyapa, en / alrededor de la salida a Danlí en el Anillo Periférico, y en el bulevar Centroamérica que continúa a lo largo del bulevar Kennedy.

El pasado 31 de mayo la embajada de Estados Unidos resultó con daños luego de que manifestantes quemaran llantas en la entrada del edificio.

La Embajada informó que continúa instruyendo a los empleados y familiares para minimizar los viajes innecesarios a lo largo del resto del país.



La representación diplomática también indicó que el servicio de emisión de visas continúa suspendidos. "Como resultado de los daños sufridos durante la violencia contra la embajada el 31 de mayo de 2019, la sección consular solo podrá brindar servicios de emergencia a los ciudadanos de EEUU. Durante esta semana y hasta el 28 de junio de 2019, no podrá programar nuevas citas para un periodo indefinido", señala el comunicado.



Explicó la embajada que cualquier ciudadano de los Estados Unidos que necesite servicios de emergencia debe comunicarse con USAHonduras@state.gov para hacer arreglos especiales.