¡Se arrepentió! Danilo Acosta decide no jugar con la selección de Honduras

Los Ángeles, Estados Unidos.

Sorpresa. El futbolista Danilo Acosta, lateral izquierdo que milita en el Orlando City de la MLS, ha decidido no jugar con la selección nacional de Honduras luego de que en un principio había acordado jugar con la Bicolor e inclusive se encuentra en la plantilla de la H en la Copa Oro 2019.

Gerardo Ramos, gerente de la Federación de Fútbol de Honduras (Fenafuth), fue el encargado de revelar la noticia tras el arribo del combinado catracho a Los Ángeles en donde este martes se enfrentará Honduras ante El Salvador por la jornada 3 de la fase de grupos de la competición más importante del área de Concacaf. La Bicolor ya fue eliminada del certamen.

“Estuvimos trabajando para que pudiera jugar el segundo partido. Se paró el trámite porque él decidió no firmar la nota en la cual se solicitada a la FIFA el cambio de federación; están todos los documentos, nos pidieron más, los conseguimos inmediatamente, la US Soccer colaboró con nosotros todo el tiempo, todo estaba listo, pero el martes, decidió no firmar”, expresó Ramos.

Y añadió: “No sé por qué cambió de opinión, el profesor Coito lo convocó, habló con él, por eso lo invitó a participar, recordemos que es un jugador U-23, pero cambió su decisión, contra eso no puedo hacer nada porque no podemos obligarlo”.

Acosta fue considerado por Fabián Coito para integrar la lista de 23 jugadores para disputar la Copa Oro, esto gracias a una charla entre el seleccionador y el jugador en donde se comprometió a firmar el pacto de fidelidad para jugar con Honduras, pero al final cambió de opinión y todo indica que jugará con Estados Unidos ya que con los norteamericanos jugó en la categoría Sub-20.

Él solo nos dijo que lo va a pensar, no puedo obligarlo a que firme, el jugador que quiere estar acá, debe mostrar ese deseo. Es un buen jugador, pero tampoco es que es titular con su equipo", señaló Gerardo Ramos.

Por ahora la Fenafuth deberá de esperar si Danilo Acosta decide finalmente jugar con Honduras y en las próximas horas estará abandonando a la selección catracha para integrarse a su club el Orlando City.