JOH: oposición inventa mentiras y es causante de violencia en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.



El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo este sábado que la oposición que lidera el exgobernante Manuel Zelaya, está "inventando mentiras" y la acusó de ser la causante de la violencia en las últimas manifestaciones que se han registrado en el país.



El gobernante la emprendió de nuevo contra el Partido Libertad y Refundación (Libre), que lidera Zelaya, durante una nutrida "Marcha por la paz", en Tegucigalpa, promovida por el Partido Nacional, en el poder.



La oposición, según Hernández, se inventa mentiras que después difunde en redes sociales, creando confusión.

Una multitud de personas marcharon en Tegucigalpa.

Enfundados en camisas blancas y portando mantas y pancartas con mensajes alusivos a la paz, los activistas del oficialista Partido Nacional, muchos de ellos empleados públicos, marcharon por un bulevar en el extremo oriente de la capital, hasta donde llegó Hernández con su esposa, Ana García, como en sus tiempos cuando andaba en plena campaña política.



"Unidos por Honduras Unidos por la paz", "Mel (Manuel) Zelaya basta ya de tratar de destruir la economía" y "Honduras quiere paz", se leía en algunas mantas y pancartas que portaban los manifestantes.

Hernández le pidió "a todos los buenos hondureños" trabajar "juntos por defender la familia, generar empleos y luchas por la economía".

La oposición, según recalcó el mandatario, pretende desestabilizar el país con acciones violentas atentando contra la propiedad pública y privada.



"Los del camino malo no pasarán, aquí se levanta un pueblo unido, la mayoría de los hondureños somos buenos y queremos vivir en paz", subrayó el titular del Ejecutivo, quien le reiteró a la oposición, "los del camino mal", que "no se equivoquen" porque su Gobierno seguirá trabajando "por la seguridad, la paz y el desarrollo".



Hernández también reiteró que no buscará una segunda reelección presidencial en los comicios generales de 2021, porque ese fue su compromiso en 2016, cuando un grupo de sus correligionarios le propuso que "fuera el candidato" del Partido Nacional en las elecciones de 2017.



La marcha promovida por el Partido Nacional se produjo después de tres días de manifestaciones violentas en las principales ciudades del país contra el Gobierno que preside Hernández, que dejaron al menos tres muertos, decenas de lesionados y detenidos y múltiples daños a la propiedad pública y privada.