Meryl Streep cumple 70 años siendo todo un ícono

Meryl Streep ha hecho del drama y de la comedia (y de todo lo que está en medio) su vida. Descrita por muchos como la mejor de su generación, la actriz lleva más de 40 años dando cátedra con cada una de sus interpretaciones.

Lo comprueba su récord de más nominaciones al Óscar, 21 en total, de las cuales ha ganado tres: Kramer vs.Kramer (Mejor Actriz de Reparto, 1979), La Decisión de Sophie (Mejor Actriz, 1982) y La Dama de Hierro (Mejor Actriz, 2011).

Hoy que cumple 70 años, Mary Louise Streep es una suerte de reina madre de la cinematografía estadounidense, aunque ella segura que nunca tuvo la intención de llegar a la pantalla grande.

Tras graduarse de la Universidad de Yale, la originaria de Nueva Jersey se mudó a Nueva York, donde debutó en la obra Trelawny of the Wells, junto a Mady Patinkin y John Lithgow.

Al año siguiente fue nominada a un Tony como Mejor Actriz de Reparto por la obra 27 Wagons Full of Cotton. Eran los primeros destellos de una trayectoria que a la fecha le ha valido cerca de 150 reconocimientos, de las más de 400 nominaciones que ha recibido.

En 1976, tras ver la interpretación de Robert De Niro en Taxi Driver, fue cuando decidió buscar un lugar en el séptimo arte. Pero se enfrentó a los estereotipos de belleza reinantes en Hollywood y al rechazo del director Dino De Laurentiis, quien la llamó fea.

Eso, y su nada brillante debut fílmico en Julia (1977), donde compartió créditos con Jane Fonda, no parecían augurarle un gran futuro.

"Tenía una mala peluca, quitaron los diálogos que decía en la escena que filmé con Jane y los pusieron en una diferente. Pensé: 'Cometí un terrible error, no más películas. Odio este negocio'", contó la actriz en el libro "Meryl Streep: Anatomy of an Actor".

Meryl Streep y Dustin Hoffman, protagonistas de Kramer vs Kramer

Curiosamente, fue De Niro quien, luego de verla actuar en Broadway, sugirió que fuera su coestrella en El Francotirador (1978), donde su papel le valió la primera nominación al Óscar como Mejor Actriz de Reparto.

Pauline Kael, una de las críticas de cine más influyentes y quien después se volvería una de las más feroces jueces de su trabajo, la consideró una belleza real que brindaba frescura.

También en 1978 estrenó la miniserie Holocausto, en la que dio vida a una mujer alemana casada con un artista judío durante la época nazi. Por ese rol recibió un Emmy como Mejor Actriz en una Miniserie o Película para Televisión.

Su primera gran noche fue la del 14 de abril de 1980, cuando se consagró como intérprete al llevarse su primer premio de la Academia por una de sus actuaciones más recordadas, pues además era la villana de la historia en un drama familiar: Kramer vs Kramer.

En menos de cinco años, la estrella pasó por el teatro, la TV y el cine, en donde se volvería un referente y una de las favoritas de los productores y del público. Pero no todo fue tan sencillo como suena.

"La mayor parte de mi vida, los críticos han sido del sexo masculino. En el cine, las críticas importantes eran de los hombres... Eso determinaba lo que se hacía, lo que recibía luz verde, así que fue una especie de círculo horrible por mucho tiempo."

"Ahora que las mujeres participan más, aunque ni de cerca del modo que deberían estar, la gente está entendiendo que esto mueve el mercado", reflexionó en la pasada Television Critics Association, donde presentó la serie Big Little Lies, su más reciente trabajo en televisión.

En 2019, muchas otras cosas han cambiado. Pero Meryl parece haberse vuelto inmune a los "males" que padecen muchas actrices maduras, entre ellas, la falta de papeles interesantes.

Como ejemplo más reciente destaca el que la producción de la serie Big Little Lies creara un personaje especialmente para ella a partir del cual extender la historia, que originalmente estuvo pensada para una sola temporada.

Su fichaje es la cereza del pastel de uno de los repartos femeninos más prominentes de la TV, conformado por Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern, Shailene Woodley y Zoë Kravitz. Y con apenas dos episodios emitidos, ya muchos coinciden en que su actuación grita ¡Emmy!

Meryl Streep y Nicole Kidman en la serie Big Little Lies

Pero a ella, más que los reconocimientos, la movió el tema que aborda el show, que en su primera temporada presentó a un grupo de mujeres de vidas aparentemente perfectas que acaban unidas por una tragedia.

"Hueles que es necesario que esa historia se cuente. Sientes que se adueña del lugar, quieres estar en ese proyecto, contribuir a él. Sientes que tienes algo que decir al respecto", explicó la actriz.

Y aunque ella tiene más que afianzado su trono en el cine, es consciente de la importancia que tiene la pantalla chica para el sexo femenino.

"La televisión siempre ha sido como un medio más para la mujer. En un principio pretendía venderles productos a las amas de casa, quienes veían los comerciales, así que a la TV le interesaba saber lo que querían. Los filmes no. Ahora, hoy se ha dado una integración amigable y está a mitad del camino de ser más sensible".