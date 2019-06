En vivo: Ya se juega el Honduras - Curazao por la Copa Oro

Houston, Estados Unidos.

La selección de Honduras está empatando 0-0 ante Curazao en la primera en duelo de la jornada 2 del Grupo C de la Copa Oro 2019. Los dirigidos por el entrenador uruguayo Fabián Coito perdieron en el debut del grupo C en Kingston por 3-2 frente a Jamaica y no pueden darse el lujo de volver a ceder puntos.

Minuto a minuto

MIN 13 ¡Uyyyy! Error en la salida de la zaga de Curazao, Alberth Elis en el área saca remate y el portero de los caribeños manda la pelota al tiro de esquina. MIN 10 ¡Al palo! Remate de Antony Lozano y el balón da en el poste. Honduras cerca del primero ante Curazao . MIN 5 ¡Uffff! Cabezazo del Choco Lozano y en el fondo el arquero de Curazao se queda con la pelota. Primer aviso de Honduras.

MIN 2 Remate de Michaell Chirinos que controla sin problemas en el fondo el arquero de Curazao.

¡Comenzó! Honduras se enfrenta a Curazao por la segunda jornada del grupo C de la Copa Oro. La Bicolor obligada a sacar la victoria.

Se entona el Himno Nacional de Honduras.

Así sale Curazao ante Honduras: Eloy Room, 2. Cuco Martina, 4. Darryl Lachman, 13. Jurien Gaari, 6. Michael Maria, 10. Leandro Bacuna, 21. Ayrton Statie, 11. Gevaro Nepomuceno, 18. Elson Hooi, 19. Jafar Arias.

Fabián Coito manda al banquillo de suplentes a Romell Quioto, el delantero fue titular ante Jamaica y estuvo metido en polémica luego de que fue captado revisando su celular mintos antes de iniciar el juego.

Dos cambios en la alineación titular de Honduras respecto al duelo ante Jamaica: Hoy van de entrada Jorge Álvarez y Michaell Chirinos en lugar de Héctor Castellanos y Romell Quioto.

Este es el 11 titular de Honduras ante Curazao: Luis López; Brayan Beckeles , Henry Figueroa, Maynor Figueroa, Emilio Izaguirre; Luis Garrido , Jorge Álvarez , Alex López; Michael Chirinos, Albeth Elis y Anthony Lozano

El partido no será fácil. Curazao, que perdió 1-0 frente a El Salvador, complicó en varios momentos a los salvadoreños. Además, cuentan con futbolistas nacidos en Holanda que le aportan mucho potencial como el arquero Eloy Room (PSV), los jugadores Cuco Martina (Feyenoord) y Leandro Bacuna (Cardiff City).

Buenas noches. Bienvenidos al minuto a minuto de lo que será el duelo entre Honduras vs Curazao por la segunda jornada del grupo C de la Copa Oro 2019.

El duelo entre hondureños y caribeños dará inicio a partir de las 7:30pm, hora de Honduras. Lo podrás ver por TVC o seguir vía online por la web de Diario LA PRENSA.