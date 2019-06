Policías fueron infiltrados por fuerzas extrañas, dice Hernández

Ciprodeh fue propuesto como intermediario de los policías

TEGUCIGALPA. Los policías de fuerzas especiales que se mantienen en rebeldía, solicitaron ayer al director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Wilfredo Méndez, que sirva como intermediario en las negociaciones con las autoridades de la Secretaría de Seguridad.

Méndez se reunió por varias horas con los policías en su cuartel de la colonia 21 de Octubre y les prometió dar una respuesta en las próximas horas.

El defensor de los derechos humanos, dijo que pidió ese compás de espera para analizar bien la situación, ya que en el conflicto de diciembre de 2017 él desempeñó el papel de garante y el acuerdo no se cumplió.

Explicó que, por un lado, el alto mando policial no atendió en su totalidad las demandas de la tropa, y por otro lado, estos incumplieron su promesa de no reprimir al pueblo.