Incuantificables pérdidas reporta el sector privado

TEGUCIGALPA.

Diferentes sectores de la empresa privada aseguraron que son incuantificables las pérdidas económicas que han provocado en Honduras las tomas, saqueos y actos de vandalismo que se han realizado en las últimas semanas en el país.

Los empresarios afirman que los efectos están siendo catastróficos, pues la situación de crisis ha causado cierre de negocios, desempleo y alejan a la inversión.

Cámaras de Comercio y diferentes asociaciones del sector privado se mostraron preocupados por la situación que está perjudicando tanto a la población como al sector empresarial.

Datos A pesar de los llamados de diferentes sectores a la tranquilidad y el orden, ayer en varias de las principales ciudades del territorio hondureño hubo más tomas y actos vandálicos. Las acciones más graves fueron en Tegucigalpa, pues hubo destrozos en negocios, saqueos, pero también en San Pedro Sula, La Ceiba, El Progreso, Santa Rita, entre otros municipios.

Luis Larach, expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), manifestó que son preocupantes los efectos que está dejando la crisis.

Video: encapuchados incendian un pick up en La Esperanza, Intibucá

“No puedo dar una cifra, pero sabemos que son pérdidas multimillonarias”.

En las últimas semanas han habido varias protestas en el país, por parte de médicos y docentes, taxistas, estudiantes universitarios, también transportistas de equipo pesado, de un sector de la Policía y de seguidores del Partido Libre.

Ayer en Tegucigalpa hubo varios destrozos que causaron más pérdidas económicas, por lo que el sector privado pide poner orden.

Larach dijo que “sabemos que no son los manifestantes genuinos los que están haciendo estos actos vandálicos. Es necesario que las autoridades pongan orden”, aseguró.

Consternación. El expresidente del Cohep explicó que los más afectados son los más necesitados.

“Nos preocupa lo que está sucediendo. Se daña al más necesitado. Cuando se perjudica a una empresa no se afecta al empresario grande, a un inversionista potentado, lo que se está dañando más es a los empleados y sus trabajos”, contó.

Loremsmos 2 Meses tienen de haber comenzado las protestas y tomas en el territorio hondureño. 4 Millones al día pierde la Unah por el cierre por las tomas.

La Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh) hizo un llamado para que se solucione la situación del país, pues las pérdidas económicas son extremas.

“Los obstáculos en la libre circulación está provocando atrasos y pérdidas incuantificables por lo cual la Fenagh hace un llamado a la población en general y en particular a los sectores que están en conflicto, para no afectar la libre circulación de personas, servicios y alimentos para que cesen en estas acciones que no hacen más que afectar a los consumidores y productores en general”, indicó la Fenagh. Guy de Pierrefeu, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), señaló que por el bien del país se debe encontrar una solución pronto.

En las últimas semanas varios negocios en diferentes ciudades del país han sido dañados por vándalos.

“Esta situación ahuyenta la inversión, nacional y extranjera. Evita que las empresas puedan seguir creciendo y generando empleo. Tenemos una cifra de 200,000 personas que llegan al mercado laboral cada año y no se están creando esos puestos de trabajo nuevos y está conmoción está empeorando todo”, lamentó.

El país necesita una solución pronto. Los más afectados con este problema son los más necesitados. Luis Larach, expresidente del Cohep

Añadió: “Muchas empresas están cerrando y si no cierran están despidiendo recurso humano. No tienen la actividad económica para poder sostenerlos y eso es lo grave, ver cómo se está dañando el andamiaje económico y social del país”, dijo De Pierrefeu.

Derechos. Por su parte, la Asociación Nacional de Industriales (Andi) solicitó que se respeten los derechos de los ciudadanos.

“Solicitamos a las autoridades que garanticen como es su obligación, la seguridad física de los colaboradores de las empresas así como de sus bienes”.

La Andi pidió a las fuerzas de seguridad del Estado “que garanticen la seguridad y el acceso de productos y mercancías, sobre todo perecederos y de consumo humano, desde su centro de producción hasta el consumidor final que lo requiere, en beneficio de la ciudadanía y la economía nacional”. Mientras que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, condenó ayer las acciones de violencia que han habido en los últimos días en el país.

Detalló que “en las últimas horas, diversas zonas del país han sido escenario de tomas de carreteras, saqueo de centros comerciales, daños a la propiedad pública y privada, así como personas lesionadas y heridas”, dijo Cáceres. El titular de Conadeh agregó: “Los manifestantes deben ejercer pacíficamente su derecho de protesta social y evitar que personas inescrupulosas y violentas pongan en peligro la vida e integridad de terceras personas o destruyan la propiedad pública y privada”.

Acontecimientos de las últimas semanas:

1 La plataforma: Maestros y Médicos Tras la aprobación del Gobierno de dos decretos PCM, en abril médicos y docentes iniciaron protestas exigiendo eliminar los decretos. El Gobierno lo hizo, pero la Plataforma de Salud y Educación añadió exigencias. Ahora hay un proceso de diálogo que se busca consolidar.

2 Saqueos Aprovechando las protestas de médicos y maestros, en mayo grupos de vándalos y delincuentes aprovecharon para realizar saqueos y destrozos en negocios en varias partes del país. En los últimos días volvieron a realizar saqueos.

3 Más protestas: Transporte pesado Esta semana conductores del transporte pesado bloquearon la carretera CA-5 para exigir que les cumplan varios derechos. Eso generó un pánico colectivo por temor a una escasez de combustible. Finalmente, el sector llegó a un acuerdo con el Gobierno.