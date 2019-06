Abarrotan gasolineras en San Pedro Sula y Tegucigalpa

SAN PEDRO SULA.

Las gasolineras de varias ciudades fueron abarrotadas ayer por miles de conductores que se aglomeraron a llenar los tanques de sus vehículos por el temor a que hubiera una escasez de combustible.

El pánico colectivo se generó ayer debido a que el paro de transporte pesado bloqueó el paso por la carretera CA-5 e impidió que los camiones con combustible llegaran a abastecer las gasolineras de Tegucigalpa y Olancho.

Esto generó el temor de que hubiera un desabastecimiento, por lo que los conductores de la capital y Olancho llenaron las gasolineras.

El miedo de quedar sin combustible se expandió y luego los conductores de San Pedro Sula también llenaron las gasolineras de la ciudad.

Combustible hay en el país, el problema fue que no se podía llevar a Olancho y Tegucigalpa. Sarahí Silva, gerente general de Ahdippe

Informes de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (Ahdippe) revelaron que debido a la gran cantidad de conductores que llevaron sus vehículos para llenarlos de combustible, incrementando drásticamente el consumo promedio diario, ayer un 30% de las gasolineras quedaron desabastecidas, por lo que cerraron sus instalaciones.

La gasolinera Puma garantizó el suministro de combustible.

Anoche el Gobierno anunció que llegó a acuerdos con los transportistas y que ellos se comprometieron a terminar con el paro y bloqueo.

Combustible. A pesar del temor generalizado en algunas ciudades ayer, Ahdippe aseguró que en Honduras no hay escasez de combustible y que el problema para abastecer en Tegucigalpa y Olancho fue porque los camiones no podían pasar por el bloqueo en la CA-5 que mantenían los conductores de transporte pesado.

Datos 1Puma garantiza abastecimiento

La gasolinera Puma Energy informó ayer que estaba en proceso de abastecimiento en sus gasolineras y que garantiza el suministro de combustible.



2Suficiente reserva de combustible

La Ahdippe aseguró que hay suficiente combustible en el país para mantener un abastecimiento normal a los clientes.

“No es que no haya combustible en el país. Las terminales tienen combustible. Tampoco el problema es generalizado en toda Honduras. Con el paro de transporte de carga, las cisternas no han podido pasar para llegar a abastecer”, explicó Sarahí Silva, gerente general de Ahdippe.

Añadió: “En promedio, un hondureño que va a la gasolinera compra entre L200 y L500 de combustible, pero por la situación están llegando muchas más personas y todas compran más de L1,000”.

Todavía ayer por la noche continuaban llegando miles de conductores a tratar de llenar los tanques de sus vehículos de combustible.

“Varias estaciones, a medida que pasaron las horas, tuvieron que cerrar en Tegucigalpa, donde hay unas 100 gasolineras. Hay pérdidas económicas importantes, millonarias, pues cada gasolinera que se quedó sin producto dejó de vender”, indicó Silva.

La gerente general de Ahdippe consideró que “debe prevalecer la tranquilidad. En el sector hicimos todo lo posible por dar atención a todos para que pudieran comprar su combustible”.

Por su parte, la empresa Puma Energy anunció que estaba en proceso de abastecimiento en todas sus estaciones y garantizó a los clientes que tendrá combustible para suministrar a sus clientes.

Exigencias. El paro de los representantes del transporte pesado se originó como una medida de presión para que se les garantice el cumplimiento de una serie de exigencias.

Para tratar de llegar a un acuerdo, ayer llegaron hasta el lugar de la protesta, representantes del Gobierno para reunirse con los transportistas.

Como mediadores, llegaron Pyubani Williams, comisionada presidenta del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) y Roberto Ordóñez, titular de la Secretaría de Estado en el Despacho de Energía, entre otros.

Ellos llevaron una propuesta redactada, la cual revisaron los transportistas.

Para terminar con las tomas, se mantuvieron negociaciones ayer, hasta la noche, entre las autoridades del Gobierno y los representantes del transporte pesado, que finalmente llegaron a un acuerdo.

Las tres principales demandas de los transportistas se referían a la obtención de beneficios y el cumplimiento de acuerdos logrados hace años.

Presión. El bloqueo de transporte pesado mantuvo cerrado el paso por la carretera CA-5 como medida de presión.

La primera demanda del sector transporte pesado fue “exhortar a la empresa privada, que son nuestros clientes, a que paguen la tarifa establecida conjuntamente con el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT)”.

Según dicho acuerdo, firmado desde 2013, a los transportistas de carga pesada se les debe pagar “$1.24 por kilómetro recorrido de ida y retorno, más un 20% por el uso de remolque si ese es el caso, haciendo un total de $1.49 por kilómetro recorrido (de ida y retorno)”, detallaron.

La segunda exigencia de los transportistas de carga pesada es que se determine que la carga generada y producida en Honduras sea manejada con transporte hondureño.

La tercera exigencia de los representantes del transporte pesado es que la “Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (Dara) permita que se pueda solicitar el incremento de nuestras unidades”.

Autoridades negociaron un acuerdo hasta altas horas de la noche con los representantes del transporte pesado.

Congestionamiento. El paro de los miembros del transporte pesado generó ayer inmensos congestionamientos en la carretera CA-5.

Una de las tomas fue en la entrada a Tegucigalpa, donde los camiones bloquearon el acceso para ejercer presión para que se cumplieran todas sus demandas.

También en San Pedro Sula, en el bulevar del sur, salida hacia Tegucigalpa, se realizó un bloqueo con equipo pesado, dejando solo un carril para pasar, lo que provocó un problema de tráfico.

En abril de 2018, los miembros del transporte pesado también realizaron un paro y al igual que ayer, bloquearon el paso por la carretera CA-5.

El fin de las protestas del año pasado llegó cuando autoridades y transportistas llegaron a un acuerdo en el que se buscaría el cumplimiento del pago a conductores de $1.24 por kilómetro recorrido, lo cual fue parte de las exigencias presentadas ayer.

Acuerdo. Williams, comisionada presidenta del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), dio a conocer que tratarán de cumplir a la brevedad posible con las exigencias de los representantes del transporte de carga.

Ordóñez manifestó que “Se ha llegado a acuerdo en los puntos más importantes con los representantes de transporte pesado. Ellos por su parte se comprometieron a suspender el paro y permitir el paso en la carretera”, indicó el ministro de Energía.