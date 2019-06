Taxistas no quieren pagar licencia para circular en San Pedro Sula

San Pedro Sula.

El pago de la licencia de circulación sigue provocando conflictos entre taxistas y autoridades.

Este no es un problema nuevo. Desde su aprobación hace varias administraciones municipales ha causado malestar, pero han logrado llegar a un acuerdo entre las partes.

Han pasado seis meses desde que se aprobó el Plan de Arbitrios Municipal 2019 que contempla varios aspectos referentes a la operación de puntos de taxis y sanciones al rubro.

Según ese plan, en agosto de cada año los taxistas deben registrar sus unidades y tienen hasta el 30 de marzo para pagar la licencia de circulación de L500.

Además, el mismo Plan detalla que en caso de cometer una infracción o de operar sin el permiso, la unidad será decomisada y llevada a un plantel municipal.

Una vez pagada la multa, la unidad será devuelta al motorista.La cancelación de esos L500 por la licencia, más una serie de supuestos abusos, entre ellos, el hecho de que les decomisan las unidades los viernes y quedan en calidad de depósito, pero no se las devuelven aunque paguen la multa sino hasta el lunes, les generan pérdidas.

Esas son algunas de las denuncias que algunas asociaciones de taxis realizan.

Datos Cada unidad de radio taxis y taxis ruleteros deberá pagar L500 anuales. Las unidades de taxis, buses y microbuses que transiten sin la licencia de circulación respectiva pagarán una multa de L500. Los anteriores son los montos que tienen enfrentados a los taxistas y las autoridades. Aseguran que lucharán porque les eliminen ese cobro.

Protesta. Ayer, los taxistas que se consideran afectados protestaron. A bordo de las unidades, salieron de los puntos de la Rivera Hernández y otros.Llegaron hasta el puente a desnivel en el bulevar del sur a la altura del gimnasio municipal donde permanecieron por más de dos horas interrumpiendo el paso.

Transcurrido un tiempo, la Policía se hizo presente para desalojarlos. Llegaron a usar bombas lacrimógenas y mover los taxis que estaban atravesados en el bulevar para dar paso a la cantidad de carros que estuvieron parados en la vía por más de dos horas.

Arbitrarios. El presidente de la Asociación de Taxis de Honduras, Elio Muñoz, afirmó que se sienten perjudicados porque el departamento de transporte y vialidad de San Pedro Sula les aplica el Plan de Arbitrios de manera ilegal.

La protesta terminó en un desalojo donde los más afectados fueron las personas que necesitaban transitar por el bulevar del sur ya que les tocó caminar varios kilómetros para llegar a sus destinos.

“En diciembre entregamos una petición para que nos quiten ese pago, porque ya suficiente pagamos y no es justo. Hace 10 años venimos luchando porque no se dé esa licencia de circulación. No toman en cuenta la situación que pasamos”, dijo.

Muñoz indicó que se sienten hostigados de parte de los encargados de la municipalidad y no es que estén en contra del orden sino que se aplique de manera correcta.

Vía telefónica Muñoz conversó con el encargado de transporte y vialidad, Dieter Quiroz, pero no lograron ponerse de acuerdo en horas de la mañana.

En la municipalidad informaron que el pago que realizan los taxistas es de L500, una vez al año y se vence el 31 de marzo.

Después de la fecha, ya le corresponde una multa de L500 como ya está tipificado el Plan de Arbitrios. LA PRENSA buscó reacción municipal, pero no fue posible.