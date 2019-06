Le llueven críticas a Romell Quioto tras revisar su celular previo al partido ante Jamaica

Kingston, Jamaica.

El delantero Romell Quioto es objeto de críticas en las redes sociales luego de ser captado revisando su celular minutos antes del duelo entre Jamaica vs Honduras por la primera jornada del Grupo C de la Copa Oro.

Antes de iniciar el partido, la la televisora de la Concacaf captó al atacante catracho del Houston Dynamo usando su teléfono móvil e inmediatamente recibió fuertes comentarios en contra e inclusive el ex goleador Carlos Pavón se pronunció en la transmisión de la cadena Univisión.

"Han cambiado las cosas, tiene que estar pensando en el partido, no en el teléfono, esa imagen es lamentable la verdad, sinceramente es lamentable. Eso no me gusta, en mis tiempos eso no pasaba", dijo "La Sombra Voladora".

Además en Twitter varios periodistas y aficionados hondureños se han pronunciado en contra de Quioto ya que señalan que el atacante debió de lucir concentrado y no con su celular en pleno vestuarios.

Mientras los demás jugadores de Honduras estaban concentrados previo al juego contra Jamaica, Romell Quioto estaba con su celular. Juzgue usted. pic.twitter.com/uJQEcIrOfh — Julio César Cruz (@crumar92) 18 de junio de 2019

La "concentración" de Honduras previo al juego ante Jamaica era extrema. Así la pasaba Romell Quioto minutos antes del juego.



Díganme ustedes.. pic.twitter.com/L1fo9I4e4W — Gustavo Roca (@GustavoRocaGOL) 18 de junio de 2019

Romell Quioto, ¡hay que entrar con convicción, muchacho! Por favor, ya inició la Copa Oro. — Homer Faraj (@homer_faraj) 18 de junio de 2019

Y Quioto en el celular que profesional ? — Nilson Cruz Fuschich (@NilGe19) 18 de junio de 2019

Circula esta imagen de Quioto concentrado en su celular minutos previos al partido contra Jamaica... amerita una explicación del DT si Quioto violento alguna regla de la concentración, en caso de que esto no sea prohibido... es aún más lamentable... ? pic.twitter.com/V8qNyP26c5 — Oscar Funes (@chacofunesjr) 18 de junio de 2019