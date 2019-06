Cree analiza nueva alza a la energía; sindicato dice que no se justifica

SAN PEDRO SULA.

Edgar Gómez, un desempleado que no pagará la factura del mes pasado porque “llegó con un saldo demasiado alto”, y todos los hondureños deben prepararse para enfrentar en dos semanas una nueva alza en las tarifas de electricidad.

Después de cumplir tres meses de haber impuesto el último incremento (1 de abril de 2018), la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree) revisará las variables que inciden en los costos para definir el precio según la metodología establecida en el

Reglamento para el cálculo de tarifas provisionales.

“La próxima revisión tarifaria se hará a finales de (...) junio, para entrar en vigencia a partir del 1 de julio, y normalmente solo se contempla realizar revisiones al costo de generación y el tipo de cambio. Hasta el momento no se cuenta con información suficiente para establecer la necesidad de un ajuste a las tarifas o cuál sería el efecto de dicho ajuste si acaso lo hubiera”, dice un comunicado enviado a Diario LA PRENSA por Gerardo Salgado, comisionado de la Cree.

Edgar Gómez presentó las últimas dos facturas para demostrar las diferencias en los saldos.

Mientras esa comisión analiza las variables para definir los nuevos precios, tal como le ordena la Ley General de la Industria Eléctrica, miles de consumidores continúan la interminable ola de quejas contra la Empresa Energía Honduras (EEH) por los exorbitantes saldos que imprime en las facturas.

475,772 clientes facturados consumidores con promedios.En junio de 2018, EEH emitió cerca de medio millón de facturas con saldos promediados. Esto causó una cadena de protestas de los consumidores, que obligó a la empresa a replantear las mediciones.

Hace poco, Gómez, residente en la colonia San Martín de San Pedro Sula, salió de las oficinas céntricas de EEH criticando a esa compañía por “no dar una solución a los problemas y obligar a las personas a pagar cantidades inventadas”.

La EEH lo obliga “sin contemplación” a pagar L2,920.42 de manera “inmediata” por el consumo del período comprendido entre el 14 de mayo y 13 de junio, pero Gómez se resiste a cumplir un “abuso descarado”.

Gómez muestra la factura con un saldo que considera exorbitante.

“El mes anterior yo pagué L186. Siempre he pagado menos de L200. En mi casa solo vivimos dos personas, mi mujer y yo, y tenemos dos ventiladores, un televisor y dos focos”, dijo mientras mostrada las dos facturas a periodistas de Diario LA PRENSA.

Ante los ojos de Gómez, el saldo “es un robo de Energía Honduras” por cobrar increíblemente “energía que no ha sido consumida por ninguna persona”, puesto que “la casa ha estado cerrada y vacía”. “No entiendo cómo hacen los cálculos. Estuvimos dos meses fuera de la casa y nos cobran esa gran cantidad. Nosotros no podemos pagar, no tenemos dinero y estamos desempleados”, dijo.

Con un saldo 16 veces superior al pasado, Gómez se siente, además, burlado porque en la factura de junio aparece el descuento del “bono de energía del Gobierno” por la cantidad de L82.10, el cual evitó que su saldo llegara a los L3,002.52.

180,556 promediados en 2019. La EEH asegura que ahora solo promedia el 9.59% de la base de clientes gracias a la corrección de lecturas, normalización de clientes con daños en el medidor y supervisión que realiza.

“Yo no creo en ese bono del Gobierno. Eso no es nada comparado con la gran cantidad que me están cobrando, que me están robando”, criticó.

El 1 de abril, el Gobierno, por medio de las secretarías de Energía y Finanzas, anunció la instauración de un bono para los consumidores menores de 300 kwh con el fin de atenuar el impacto negativo del aumento de 10.89% en la tarifa que entró en vigor ese mismo día.

“Ese aumento que dijo el Gobierno no es real, es mucho más alto. En meses anteriores yo pagaba L550, ahora me sale L1,150”, se quejó Elmer Ramos ante periodistas de LA PRENSA.

Ramos, de 38 años, vive en Cerro Verde, Choloma, en una casa en la cual no hay electrodomésticos, apenas “un televisor, dos focos y un ventilador”. Se levanta a las 4:00 am, entra a trabajar a las 6:30 en una fábrica de Calpules, San Pedro Sula, y regresa a las 9:30 pm a dormir.

“Yo consumo poca energía. Cuando regreso de trabajar ni televisión veo porque llego cansado. No entiendo por qué me están cobrando esa cantidad. Vine a Energía Honduras a hacer el reclamo y me dijeron que la lectura estaba correcta y que salía un cobro más alto porque había aumentado la tarifa”, dijo al salir de la EEH.

Ramos cree que llegó el momento de que el Gobierno “tome medidas verdaderas y no mienta” porque, “así como vamos, el país entrará en una gran crisis”.

Con los elevados saldos que aparecen en las facturas de EEH, este obrero siente que ha caído en una situación de sobrevivencia: gana un salario mensual de L8,000 y gasta L4,500 en comida (L150 diarios), L1,150 de electricidad, L1,040 en transporte (L40 diarios durante 28 días).

En un correo electrónico enviado a Diario LA PRENSA sobre la ola de quejas de los consumidores, EEH asegura que “ha resuelto el 93% de los reclamos por altos consumos y consumos promedio” y asegura que “desde junio de 2018 a mayo de 2019 los consumos promedios han bajado de 26% a 9%”.

Para Miguel Aguilar, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), la Cree debe abstenerse de aumentar las tarifas en julio “porque no hay argumentos para subirle”.

“Es inaceptable que haya un nuevo aumento a la tarifa, partiendo de que va en camino un plan integral indicado por el Presidente. No hay argumentos, el precio del combustible bajó en un promedio de 11% y se proyecta que seguirá bajando. Si es por el tema de la devaluación de la moneda, la moneda se ha mantenido. Si es por los costos pactados entre el Estado y los generadores, está en proceso una renegociación que esperamos que sea factible, accesible y real”, expresó.

3 claves sobre la energía: la Cree está facultada por ley para reducir o subir las tarifas de energía cada tres meses (cuatro veces al año).

1 Aumento trimestral La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree) aprobó un incremento de 10.89% en el último trimestre porque incluyó en los cálculos las alzas en los costos de distribución y costos de transmisión que revisa cada 5 y 3 años, respectivamente.

2 bono del gobierno



EI bono que el Gobierno aporta a los consumidores de menos de 300 kwh es una cantidad mínima contra los aumentos que aparecen en las facturas emitidas

por la EEH. Estos saldos superan con creces el alza aprobada por la Cree el trimestre pasado.