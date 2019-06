Ejemplar: Corredor olvida la competencia por ayudar a atleta no vidente

San Pedro Sula, Honduras

Desbordados de alegría y sin una gota más de energía cruzaron la meta, de la 43 Maratón Internacional de LA PRENSA, los atletas Allan Mebreño y Elvin Castellanos Dias, este último ganador de la categoría especial no videntes de 10.5 Kilómetros.

Ambos llegaron por su cuenta y sin conocerse a la competencia; sin embargo, terminaron la carrera juntos viviendo la mejor experiencia de sus vidas.

Durante la competencia cada atleta no vidente corre con un compañero; Castellanos iba junto al suyo dominando la carrera de su categoría, pero justo, cuando se encontraba en el kilómetro siete, cerca de la 105 brigada, su compañero cayó al suelo sin energías.

En ese instante apareció Membreño, de la categoría 10.5 km (30-39 años masculino), atendiendo el llamado del compañero de Castellanos que le solicitó no dejarlo solo.

"Me dijo: llevátelo, acompañalo que yo ya no puedo. Sin pensarlo, tomé a Castellanos de la mano y corrimos juntos hasta llegar al final", dijo Allan Mebreño.

Según el joven, graduado de la carrera de Ingeniería Industrial, correr al lado de Castellanos fue todo un reto, pues el ritmo que llevaba el joven de retos especiales era bastante alto.

"Iba corriendo a un ritmo de cuatro minutos por kilómetro, mucho más rápido de lo que iba yo, así que me retó a sacar el máximo de mi resistencia para estar a su nivel", reconoció.

Recordó que en medio de la carrera, el joven de retos especiales le preguntaba a cada momento cuánto faltaba para llegar a la meta.

"Me había preparado mucho para este momento, pero no contaba con que acabaría la carrera de esta forma. Su ayuda fue vital para mi y me permitió ganar", comentó Castellanos.

Los atletas celebraron la llegada a la meta con un fuerte abrazo.

En el momento en el que ya solo faltaban 300 metros Mebreño le avisó al veloz joven que ya había divisado la meta.

"Llegar juntos fue algo excepcional. Él quedó en primer lugar de su categoría y yo en el tercer lugar, así que me siento muy satisfecho. Es la mejor experiencia que he tenido en mi vida como atleta", puntualizó Mebreño.

Al momento en que llamaron a los tres ganadores de la categoría Especiales No Videntes ambos subieron para recibir el trofeo del primer lugar.