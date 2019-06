Maratón Internacional de LA PRENSA: Las rutas alternas para este domingo

San Pedro Sula, Honduras.



La 43 Maratón Internacional de La Prensa, uno de los eventos deportivos más importantes que se desarrolla en Honduras, está a pocas horas de reunir a más de seis mil atletas entre nacionales y extranjeros.



Con el objetivo de brindar seguridad a todos los participantes, varias calles permanecerán cerradas desde las 5:00 am hasta las 11:00 am.



El recorrido comenzará frente al Comisariato Los Andes y continuará en la avenida Circunvalación, por lo que no se podrá movilizar con su vehículo en dicho sector.



Conforme vaya terminando la carrera se irán habilitando las calles, sin embargo, las autoridades mantendrán varias vías alternas para la ciudadanía.





Vías alternas.

Mientras esté la competencia estará libre el segundo anillo, los bulevares del sur y el este, la 27 y 33 calle.