Video: Persona muere calcinada dentro de vehículo en Olancho  

Catacamas, Olancho.



Autoridades policiales en Catacamas, Olancho en el oriente de Honduras reportaron este día la aparición de un vehículo en llamas en la colonia Prados de San Juan.

La denuncia se hizo a través del 911 y luego el Cuerpo de Bomberos procedió a realizar su trabajo de mitigación del fuego dentro del automotor.

La sorpresa que se llevaron fue cuando al cesar las llamas encontraron en la parte trasera del carro el cadáver de una persona calcinada en un 100%, dijeron los bomberos.

Alrededor de las 9:47 am llegaron al lugar y lograron identificar el vehículo tipo camioneta con placas HAS 2447. No lograron tener más datos del vehículo ni del fallecido debido al feroz consumo del fuego.

Las autoridades de Medicina Forense esperan que el vehículo y el cuerpo se enfríen para hacer el levantamiento correspondiente, mientras que las autoridades policiales comenzaron la investigación del hecho.