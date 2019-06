"Se me fue mi niña": La dolorosa despedida de la mamá de Edith González

Ciudad de México.



Distinto, fuera de lo común. Así fue el homenaje que se le rindió a Edith González, para despedirla tras su deceso el miércoles.



Rodeada de flores, mariachis y aplausos, la estrella de la pantalla mexicana recibió el cariño de la gente, de amigos y de su familia, con su madre a la cabeza, Ofelia Fuentes.



"Amo a mi pueblo, México es todo. ¡Viva México y viva mi niña que se nos fue! No hallo palabras para agradecerle a mi pueblo que estén, se me fue mi niña, pero me queda mi pueblo", dijo Fuentes.







En punto de las 11:05 horas la carroza con el féretro arribó al Teatro Jorge Negrete, tal como quería la actriz que se le despidiera.



"Me hago a un lado para rendir homenaje a la belleza y a la vida misma en todos los sentidos, nunca tuve la dicha de trabajar directamente con ella, pero fue la expresión de una energía y una belleza fuera de lo común.







"Edith, siendo de estas magnificas bellezas etéreas, tuvo el atrevimiento, la osadía, de decir puedo hacer más cosas de lo que ustedes ven aquí. Sé de su trabajo sindical, sé de su activismo y su humanidad. Este homenaje desde luego fue una petición de la familia, pero no había necesidad de hacer esa petición", expresó Jesús Ochoa, titular de la Asociación Nacional de Actores.







Al tributo acudieron figuras como Cynthia Klitbo, Vanessa Bauche, Katie Barbieri, Sergio Berger, Laura Zapata, Luis Felipe Tovar y Alberto Estrella, quienes, entre anécdotas y lágrimas, compartieron y reconocieron el trabajo actoral y altruista de su colega.



El homenaje contó con la participación de Pandora, quienes interpretaron para su amiga el tema "Si Nos Dejan".



El momento más emotivo se vivió mientras los mariachis interpretaban "Las Golondrinas", pues la mamá de Edith se puso de pie y expresó: "¡Adiós, hijita!", mientras le lanzaba besos.



El homenaje de tres horas de duración contó con la presencia de más de 600 personas que entre flores blancas, porras y aplausos dejaron ir la carroza de González, cuyos restos serían enterrados junto a los de su padre, en el Parque Memorial, en Naucalpan.



"Esto es un agradecimiento a todo el público, al pueblo de México, a toda la gente que vio trabajar a Edith, son todas la muestras de cariño y de solidaridad que tenemos.



"El mensaje que deja Edith es amor a la vida", sostuvo Víctor Manuel González, hermano de la estrella.







Luego de tres años de lucha contra el cáncer de ovarios, la actriz murió el miércoles, a los 54 años.

Su hija Constanza no estuvo en el lugar, tampoco el papá de la niña, Santiago Creel; pero sí Lorenzo Lazo, viudo de la actriz.