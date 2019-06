Madonna no descarta tener más hijos a sus 60 años

Estados Unidos

Luego de haber estrenado su disco 'Madame X', Madonna ha dejado claro que no descarta volver a convertirse en madre y -eso sí, en un futuro lejano- ampliar una familia compuesta ya por seis retoños: dos biológicos y cuatro adoptados.



"Nunca digas nunca, pero no, no en este mismo momento", ha respondido la reina del pop al ser cuestionada por este asunto en el programa matutino 'The Today Show', antes de reflexionar sobre lo mucho que ha mejorado como progenitora a medida que iba añadiendo vástagos a su prole.



"Cuantos más hijos tienes, mejor madre serás. Pero es como en todo, cuantas más canciones escribo más habilidades gano como compositora", ha aseverado.

Además lea: ¿Frida Sofía feliz por tragedias de su madre, Alejandra Guzmán?



Una de las muchas lecciones que le ha brindado la maternidad a lo largo de las dos últimas décadas, como ha reflexionado la ambición rubia en la citada conversación, reside en la importancia de atender de forma individualizada las necesidades de sus hijos, así como enfocar la tarea teniendo muy en cuenta sus diferentes personalidades.



"Ser madre me ha enseñado a atesorar el tiempo y a disfrutar al máximo de esos grandes momentos que te da la vida, y también que cada hijo requiere atención, vigilancia y guía de una manera muy personal. En general, la maternidad te enseña que tienes que estar preparada para cualquier eventualidad", ha explicado la artista de 60 años, madre de Lourdes (22), Rocco (18), David (13), Mercy (13) y las gemelas Stella y Estere (6).