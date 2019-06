Llamarán a audiencias de descargo a docentes que no impartan clases

San Pedro Sula.

Las autoridades de la dirección departamental de Cortés trabajan en la formalización para las audiencias de descargo a los docentes y directores que han perdido clases.

Ya se tienen identificados algunos maestros y directores de centros que no se han presentado por tres días consecutivos al centro escolar, dijo el director departamental Milton Ayala.

“La audiencia de descargo es cuando alguien abandona su puesto de trabajo sin razón justificada. Esta es la primera instancia para desvirtuar o dejar firme si el docente cumple su obligación”, explicó el director.

De acuerdo con los monitoreos de las autoridades, varios centros de enseñanza tienen más de tres días consecutivos de no impartir clases.

Hicieron un llamado a los docentes para que regresen a clases y se unan al diálogo entre el Gobierno y los gremios magisteriales

“Ya tenemos identificados a los docentes y directores de centros que no llegan a dar clases, ellos deben justificar por qué abandonaron las aulas de clases”. Ocho días después que se hace la notificación al docente, este tiene la opción de apelar, presentando las pruebas necesarias. “Estamos recopilando la información en cada municipio de Cortés y estamos preparando las notificaciones para los docentes. Están quitándole el derecho a los niños de recibir educación”, añadió.

Ayala dijo que espera que los docentes no vean las acciones como una represión, sino que es un mecanismo legal, pues los docentes no están cumpliendo con las funciones para las que fueron contratados. “Hay muchos alumnos que quieren clases y en los chats de grupos se conoció que hay docentes que les dicen a los alumnos que no vayan a clases”, especificó el director.

Norman Henríquez, subdirector de Talento Humano, indicó que entre las sanciones que se dan con las audiencias de descargo está la suspensión económica de un mes de salario hasta un año. “Si los compañeros no logran desvirtuar por lo que se les llama a las audiencias, entonces inicia el tema de las audiencias”, agregó.