Enee y EEH anuncian cortes de energía para mañana viernes

San Pedro Sula, Honduras.



La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) y la Empresa Energía Honduras (EEH) reportaron un nuevo apagón en varios sectores de Valle de Ángeles, Santa Bárbara, Siguatepeque e Intibucá, para este viernes.

Zonas programadas por EEH



Valle de Ángeles, F.M.- 8:00 am a 4:00 pm

Parte de Santa Lucía

Zarabanda

Las Tres Rojas

Aldea Cerro Grande

Parque Obrero

La Escondida

Valle de Ángeles

Restaurante Las Tejitas

Restaurante La Florida

Hospital Adventista

Salida a Juancito y zonas aledañas



Zonas programadas por la Enee



Santa Bárbara e Intibucá.- 8:00 am a 4:00 pm

Las Vegas

El Mochito

El Ponciano

EL Palmar

Buena Vista

El aguaje

El Carreto

Gongora

El Aguila

La Ruda

El Encinal

Los Aguajes

San Pedro Zacapa

Agalteca

La Boquita

Azacualpa

San Antonio de Chuchepeque

El Ocote

Agua Sarca

Plan de Encima

El Tablón

El Barrial

Mojarras

Crucitas

Quebrada Honda

Concepción Sur

Los Nuevos Achotes

El Playón

La Isla

Pinabete

La Vueltosa

Peña Blanca

El Timbo

La Laguna

Los Troches

El Aguaje

La Laguna

San Francisco de Ojuera

El Pilón

El Diviso

Santa Fe

San Ramón

La Palca

El Gavilán

Zapotal

La veneda

Piedras de Agua

La Chorrera

El Barrial

El Molo

Los Laureles

Tejeras

Intibuca

Nueva Esperanza

Ceguaca

San Juan

El Eden

Santa Ana y zonas aledañas



Siguatepeque y Santa Bárbara.- 8:00 am a 4:00 pm

Cruz

El Jaral

El Edén

El Tigre

Babilonia

Santa Elena

San Bartolo

Nueva Esperanza

Taulabé

San Antonio

El Diviso

Jardines

San José de La Cuesta

Río Bonito

La Defensa

El Cerrón

La Misión

Carrizales

La Milenium

La Laguna

El Cedral

El Peñón

Las Peñitas

Terrero Blanco

Ojos de Agua

Zacapa Horconcito

El Mogote

San José de Comayagua

La Pita

El Barquito

El Sompopera

Calichito

Los Manzanos

La Puerta

Liquidambar

Los Anises

Los Llanos

Los Planes

El Carmen

La Esperanza

Meambar Monte de Dios

San Isidro

Buenos Aires

La Pimienta

Siguatepeque

El Sauce

El Pito

Santa Rosita 1 y 2

Río Bonito

Centro Educacional Adventista (CEA)

El Cielito

La Quebradita

American Pacific (Mina El Mochito)

Ilama

La Mica

San Vicente de las Nieves

Plan de Italia

San José de Oriente

El Ocote

Cecapa

La cuchilla

Agua Sarca

Gualala

Guacamaya

Platanares

El Carrizal

Arenales

Río Hondo

El Jute

El Zapote

Quebrada Arriba

Gualjoquito

Santa Rosita

Omigua

Ilama

La Estancia

La Cañada

Uncana

El Capulín

El Zarzal

Generadora Cececapa

El Balsamo

Centro Penitenciario El Pozo

Santa Bárbara

Río Seco

San Luis Planes

Lomas del Águila

La Unión del Dorado

Plancito de Suyapa

El Sauce

San José de Colinas

Loma Larga

La Isla

San Miguel de las Lajas

Piedra Grande

San Francisco del Carrizal

El Triunfo

Pinabete

Mata de Ruda

El Manteado

El Zapotal

Peña Blanca

La victoria

La Libertad

San Francisco del Carrizal

Victoria

El Encanto

Undiciones

El Ceibón

La Unión

Agua Helada Arriba

El Jicatuyo

Las trojas

Laguna Colorada

Col. Alemana

La Comunidad

El Porvenir

El Zapote

Cacaulapa

La Alianza

Laguna Inea

El Gicaral

San José de Colón

Peña Blanca

Nueva Esperanza

Monte Vista

El Progreso

Jicaral

La Nueva Florida

San Luis Planes

San Luis del Pacayal

Cantiles

San Luis

Las Rosas

Agua Buena

Puerta del Naranjo

Villa Luz

Los Llanos

San Francisco

El Barro

Tejutales

San Isidro

Azacualpa

San Juan

Palmiras

Berbenales

Colirio

Los Pinos

Terrero

Piedras Azules

Chinda

San Rafael

Las Breas

Platanares

Cablotal

Río Caña

Trinidad

El Diviso

Corozal

La Alegria

Las Trojes

El Tigre

Pinabete

El Carmen

El Guineal

La Unión

Cebadilla

La Huerta

El Rodeo

Santa Rosita

La Angostura

El Tumbo

Chimizales

Tascalapa

Matasanales

La Guama

El Carrizal

El Carreto

Monte Cristo

Buena Vista

La Leona

Aguacatales

El Rosario

Concepcion del Norte

Concordia

La Flores

Santa Ana

Cuchilla Alta

El Macuelizo

El Cerrón

Las Tintas de Ulúa

Camalotales

Petoa

Quebraditas

Camalotales de Petoa

Agua Sarca

Honduritas y zonas aledañas