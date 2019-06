Rostros de los tres "paisas" muertos tras riña en cárcel de Támara

Tegucigalpa, Honduras.

Como Edgardo Ford Carranza (31), Yunior Miguel Pérez (22) y Fermín Ernesto Orellana Escoto (31) fueron identificados los tres reos "paisas" que murieron luego del enfrentamiento registrado ayer miércoles por la tarde en la cárcel de Támara.

Según manifestó Issa Alvarado, vocera del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el primer cuerpo ingresó a la morgue ayer miércoles en la noche y los otros dos en horas de la madrugada de este jueves.

"De momento solo el cuerpo de Edgardo Ford ha sido reclamado por su familia, estamos a la espera que parientes de Junior Pérez y Fermín Orellana vengan a las instalaciones forenses y puedan llevárselos", mencionó Alvarado.

-Se informó más temprano-

A tres aumentó el número de reclusos muertos luego de la riña dentro del módulo Casa Blanca entre miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) y "Los Paisas".



Según se informó, Junior Miguel Pérez falleció ayer miércoles por la tarde apenas llegó a las instalaciones del Hospital Escuela Universitario (HEU), Fermín Ernesto Orellana Escoto (31) expiró a las 11:00 am, mientras que Edgardo Ford Carranza (31) pereció hoy jueves a la 1:00 am.



En el caso de Roni Alexis Hernández, Edwin Vallardo García, Nelson Enrique Varela, Carlos Jonathan y Cristian Interiano siguen hospitalizados y estables.



No así Óscar Ariel Elvir; Reinaldo Rubí; Jefry Enrique Castillo; Brayan Enrique Oliva; Viron Fabricio Cárcamo; Iván Antonio; Marlon Jovany, Franklin Edagrdo Rivera; Osvin Valladares; Francisco Saavedra; Elmer López Navarro; Luis Ventura Castillo y Miguel Inestroza, todos ellos ya fueron dados de alta.

-Reclusos podrían ser movidos de cárcel-

German MacNeil, subdirector del Instituto Nacional Penitenciario (INP), manifestó en las últimas horas que no se descarta el traslado de reclusos de Támara a otras prisiones del país.

MacNeil lamentó lo ocurrido ayer miércoles en horas de la tarde dentro de la cárcel de Támara, pero puntualizó que este tipo de eventos violentos dentro de las prisiones, así como los reiterados intentos por ingresar droga, armas o de fugarse, son comunes en otras partes del mundo.

German MacNeil, subdirector del INP.



“No estoy tratando de justificar este tipo de situaciones, pero quiero mencionar y hacer ver de dónde venimos y hacia dónde vamos", dijo.



“No vamos a permitir el desorden y descontrol dentro de los centros penales, nos ha costado mucho llegar hasta donde estamos. Recordemos que venimos de un sistema penitenciario abandonado por más de 20 años, hemos retomado el orden, control y no lo vamos a perder”, expresó.



A su vez, agregó que los reos que participaron en la reyerta podrían ser movidos mientras se desarrollan las respectivas indagaciones con relación a lo sucedido el miércoles en Támara.