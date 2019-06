Vocero de la Maccih dice que Honduras avanza en la lucha contra la corrupción

Tegucigalpa, Honduras.



El vocero de la Misión de Apoyo Contra Corrupción y la Impunidad Honduras (Maccih), el brasileño Luiz Guimarães Marrey, aseguró este martes que el país avanza en la lucha contra ese flagelo y destacó la importancia de fortalecer una unidad fiscal especial creada para ayudar en ese combate.



Los doce casos de corruptela presentados por la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público (Ufecic-MP) y la Maccih, que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), demuestran que hay "un avance innegable" en el combate a la corrupción en Honduras, dijo Marrey a los periodistas.



La Ufecic-MP y la Maccih "investigan hechos, no personas", subrayó Marrey, quien dejará su cargo a finales de junio y este martes participó en el foro "Estructuras organizativas de Ministerios Públicos y diferentes modelos institucionales en América Latina", celebrado en Tegucigalpa.

Enfatizó que la Maccih está "muy fuerte, muy profesional" y "va a seguir" apoyando a Honduras en su lucha contra la corrupción y la impunidad.



Señaló además que algunos hondureños, a los que no identificó, creen que "es posible hacer milagros" en el combate a la corrupción, y aseguró que el trabajo que ha realizado la Maccih hasta hoy ha sido "serio" y "profesional".



Marrey indicó que existen "más de 20 líneas de investigación activas" sobre casos de corrupción en Honduras, y pidió a los hondureños tener "paciencia".



"Todos los países tienen de todo, tienen (personas) que quieren el progreso del país, los que quieren continuar sin cambios, por lo que los hondureños tienen que distinguir quién es quién en esta situación", resaltó.

La Maccih "ha cumplido" con su mandato y le ha "sido útil" a Honduras, subrayó su vocero, quien dijo desconocer quién le sustituirá en el cargo que ocupa desde junio de 2018.



"No me han dicho nada, mi rol es continuar hasta el fin, esto es una decisión de la OEA y el Gobierno de Honduras", subrayó Marrey.



Marrey abogó además por el fortalecimiento del equipo de la Ufecic-MP, ya que hasta ahora "la ruta" que ha seguido esa Unidad es "correcta".



Destacó la importancia de que las instituciones hondureñas sean "reforzadas, autónomas (e) independientes para trabajar", y reafirmó que el legado de la Maccih es "trabajar" para que los organismos del país sean fortalecidos.



Sobre el papel del Ministerio Público de Honduras, Marrey indicó que "no hay institución perfecta", pero espera que la Ufecic-MP siga trabajando de la misma forma que lo ha venido haciendo con el apoyo de la Maccih.



Dijo que el director de la Ufecic-MP, Luis Javier Santos, tiene "mucho coraje" y cuenta con "todo el apoyo" de la Fiscalía General de Honduras.



"No veo razón para que no se continúe" con el trabajo de la Ufecic-MP, ya que la Maccih seguirá apoyándola, subrayó.



Diversos sectores en Honduras han instado al Gobierno y a la OEA a renovar el mandato de la Maccih para que siga prestando ayuda al Ministerio Público en la investigación de casos de corrupción.