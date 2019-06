Gobierno garantiza el libre tránsito de bienes y personas

Tegucigalpa, Honduras.

El Gobierno reiteró ayer su llamado a los dirigentes de la Plataforma para la Defensa de la Educación y Salud a fin de que se integren al diálogo, convocado con los diferentes actores del sistema, al tiempo que garantizó la seguridad, el libre tránsito y el respeto a los bienes en donde se realicen manifestaciones, dentro del marco de la protesta pacífica.

“Mi llamado a la dirigencia del Colegio Médico y de los otros dos colegios que están con ellos es que estamos listos para conversar cuando ellos lo consideren, para que se integren a estas mesas de educación y salud”, dijo el presidente Juan Orlando Hernández en una rueda de prensa, en la que estuvo acompañado de los ministros de Seguridad y Defensa, Julián Pachecho y Fredy Díaz, así como de los jefes policiales y militares.

Datos 9 nuevas condiciones ha planteado la Plataforma de Defensa de la Educación y Salud Pública para incorporarse al diálogo. 3 condiciones del magisterio ya fueron cumplidas: la derogación de la jornada extendida, la retención del 8% y reformas al Inprema.

El jefe de Estado reafirmó que la posición de su Gobierno siempre ha sido participar de un diálogo sin condición, sincero y amplio, buscando los mejores acuerdos en favor de Honduras.

Demandas cumplidas. Destacó que se ha cumplido con la derogación de los decretos ejecutivos o PCM y con casi todo lo que han demandado el gremio médico y el magisterio, pero ahora algunos de esos sectores ponen como condición que se apoye a una persona que fue capturada por participar en los actos vandálicos contra la embajada de EEUU, así como a todos los que fueron identificados como autores materiales del hecho ilícito.

“Este no es un tema que se maneja en el Poder Ejecutivo, sino en otras instancias”. “No quiero entender eso como una petición de impunidad”, añadió.

Hernández manifestó que si se quiere avanzar, aunque se tengan diferentes puntos de vista, se requiere sentarse, trabajar y escoger una hoja de ruta.

Por otro lado, el mandatario lamentó que la radicalización política ha llevado a cometer diversos hechos vandálicos como incendios de embajadas de países amigos, quema de empresas y vehículos, y eso no se va a seguir tolerando, sin que exista una consecuencia legal, porque el orden y la ley deben prevalecer.

En clara alusión a dirigentes de Libertad y Refundación (Libre), adujo que los políticos radicales quisieran ver la destrucción de la economía hondureña, y eso no se puede permitir. “No podemos permitir el vandalismo, el radicalismo, porque el país merece vivir en paz y tranquilidad. No podemos permitir los ataques a la economía”, sentenció.

"En ese contexto, el gobernante ilustró que son innumerables los llamados de auxilio de la gente pidiendo apoyo a su Policía y a sus Fuerzas Armadas, por eso están en la obligación de responderle a la población y garantizar su seguridad”. “Nosotros estamos para garantizarle al pueblo hondureño sus derechos fundamentales. Quien atente contra esos derechos del pueblo hondureño, al cual nos debemos, debe saber que hay una fuerza pública que va a actuar”, advirtió.

Los ministros de Seguridad y Defensa garantizaron el respeto alderecho a la protesta, pero también al libre tránsito de personas y vehículos por las carreteras; además, ya no se tolerarán más acciones vandálicas.