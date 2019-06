Se normalizan atenciones en el área de consulta externa de los hospitales

San Pedro Sula.

Luego de tres semanas en las que los usuarios del hospital Mario Rivas no recibieron atenciones en consulta externa por los especialistas, ayer se normalizaron.

En el Leonardo Martínez la consulta externa se normalizó la semana pasada y ayer los médicos atendieron en sobrecupos.

En el centro de salud Miguel Paz Barahona, el más grande de la ciudad, los doctores también continuaron brindando la asistencia a los pacientes; así como los demás servicios como vacunación, nebulización, curaciones e inyecciones.

Por orden de la dirigencia del Colegio Médico de Honduras (CMH), los galenos harán las asambleas informativas durante una hora, es decir de 7:00 a 8:00 am para luego incorporarse a sus labores.

Aarón Pineda, subdirector del hospital Mario Rivas, declaró ayer que “ya vamos a empezar ordinariamente las atenciones en el hospital, hasta ahora la plataforma definió que solo estará una hora en paro, de 7:00 a 8:00 y esperamos nosotros después de esa hora continuar con la actividad cotidiana del hospital”.

Durante los días en que los médicos se mantuvieron en las asambleas informativas, en el Rivas las atenciones disminuyeron en un 60%.

Del 13 al 31 de mayo se atendieron a 4,768 usuarios en el área de consulta externa y en las emergencias a 6,026 pacientes lo que representa una reducción del 38%. “Hemos tenido el apoyo del Código Verde Plus, que son médicos que se contrataron para sobrellevar esta crisis, no quiere decir que estos cuatro mil pacientes eran los citados, muchos pacientes decidieron no presentarse a su cita, pensando que la atención no iba a ser brindada”, dijo Pineda. En cuanto a las emergencias, el funcionario se refirió que quienes llegaron a estas salas sí era realmente por una emergencia.

Respecto a las cirugías electivas que se dejaron de practicar, informó que se reunirán con el comité médico quirúrgico para realizar la reprogramación y planificación. Juan Ramón Medina, director del Miguel Paz Barahona, dijo que a diario se asisten en promedio a unas 400 personas.