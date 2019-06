Gobierno reitera llamado al diálogo con maestros y médicos

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se reunió este lunes con los ministros de Seguridad y Defensa para evaluar los resultados del despliegue a nivel nacional por parte de distintas fuerzas de seguridad, que han estado velando por el orden durante las protestas de los maestros y médicos.

El mandatario hondureño, al igual que Julián Pacheco, ministro de Seguridad; y Fredy Díaz, ministro de Defensa, reiteraron en conferencia de prensa que garantizan el respeto a la protesta pacífica, al mismo tiempo que mantendrán la calma en los lugares donde se registren movilizaciones.

"La gente tiene derecho a protestas siempre y cuando no afectemos el derecho de los demás. No podemos permitir el vandalismo y radicalismo, no podemos permitir los ataques a la economía", opinó.

Lea: Plataforma de Salud y Educación en Honduras propone dialogo alterno

Hernández dijo que también se evaluó el nivel de actividad en centros educativos y centros de salud, lugares en los que aseguró que "la gran mayoría de servidores están trabajando".

Ante el posicionamiento de los maestros y médicos que, hasta el momento se han negado a sentarse a dialogar con el Gobierno, el Presidente reiteró que en el Ejecutivo están dispuestos a un diálogo "abierto, franco y sincero".

Médicos y maestros se han movilizado a nivel nacional en protesta contra los decretos PCM, los cuales ya fueron derogados.

El mandatario también se refirió a una de las exigencias por parte de la Plataforma para la Defensa de la Educación y Salud: "cuando un grupo plantea que participemos de procedimientos que se llevan en los tribunales que no podemos intervenir: es otro poder del Estado y los procesos que se llevan allí no podemos intervenir y allá se tienen que resolver", manifestó.

Lea también: Maestros y médicos vuelven a marchar en Honduras

Juan Orlando Hernández también opinó sobre las asambleas informativas (paros de labores) que afectan los sectores de Salud y Educación. "El alumno tiene el derecho de recibir educación y el maestro la obligación de dar clases. (tampoco) No es justo que un ciudadano esté en un quirófano y le digan 'ya no lo vamos a operar porque estamos en huelga'", expresó, y agregó: "pido a los pocos que todavía están en paro: estamos listos para seguir conversando".

-Cero tolerancia-

Julián Pacheco Tinoco (Seguridad) y Fredy Díaz (Defensa) garantizaron el respeto al derecho a la protesta, pero también al libre tránsito de personas y vehículos.

"La Policía Nacional y la Secretaría de Seguirdad darán cumplimiento a los que quieran protestar pacíficamente, sin afectar los derechos de los demás, y a los que tienen derecho de ganarse la vida de manera honrada", expresó Pacheco.

Lea: Disueltas comisiones de Salud y Educación tras derogar PCM

Agregó que mantendrán el orden en ciudades y negocios a nivel nacional, ya que han recibido varias llamadas de personas que denuncian actos vandálicos y obstrucción de carreteras.

En San Pedro Sula se registraron saqueos a comercios y supermercados.

Aseguró que las autoridades investigan todos los casos desde que inició la crisis en Salud y Educación, por lo que agregó que "ningún caso quedará impune". Indicó que también se trabaja en dar respuesta a maestros que están siendo amenazados en varios municipios del país.

"En algunos momentos hemos sido tolerantes, ya no se va a seguir siendo tolerantes", dijo Pacheco Tinoco.

Por su parte Fredy Díaz, ministro de Defensa, reiteró que las distintidas fuerzas de seguridad nacional hacen los trabajos para cumplir el mandato conforme a la constitución de la República.

Dijo que se garantizará al pueblo que los ejes carreteros estén despejados.

-Protestas-

Las protestas y movilizaciones iniciaron a raíz de la aprobación (en abril) de dos decretos asociados a los sistemas de Salud y Educación, mismos que eran rechazados por los maestros y médicos.

El Gobierno derogó la semana pasada los decretos, pero las protestas no han cesado pese a la derogación de los mismos.

Por su parte, la Plataforma para la Defensa de la Educación y la Salud convocó para un diálogo alterno el próximo 18 de junio.