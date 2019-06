Jennifer López y su hija Emme sorprenden con dueto (VIDEO)

Estados Unidos.

Es su fiesta y Jennifer López puede hacer lo que quiera. Por eso el viernes, en el arranque de su gira "It's My Party: The Live Celebration" en Los Ángeles, una de las sorpresas fue el dueto que hizo con su hija Emme en la canción "Limitless".

La pequeña, de 11 años y producto de su relación con Marc Anthony, subió al escenario de The Forum para cantar junto a su orgullosa madre.

"¡No puedo creerlo!", escribió en Instagram la cantante junto a un pequeño video del momento. (Mira el clip arriba en la caja de video)

Tras su breve actuación, la menor vio el resto del show de JLo como parte del público, acompañada de Alex Rodriguez, prometido de la cantante, y las dos hijas de éste, Ella y Natasha.

El tour forma parte de los festejos de la diva del Bronx por sus 50 años, que cumplirá el próximo 24 de julio.

En total, tiene programados 25 conciertos en distintas ciudades de Estados Unidos y Canadá, planeando concluir la primera parte el 27 de julio en la American Airlines Arena de Miami.

Durante el show, la también actriz interpretó varios de sus éxitos, desde los más viejos como "Love Don't Cost a Thing" y "Jenny From the Block", como el más reciente "Medicine".

Otro de los detalles de la noche fue el video que presentó de Cardi B, originaria del Bronx al igual de López, rapeando un verso del tema "Dinero".

La artista, de origen puertorriqueño, también incluyó una presentación de bailarines del reality en el que participa, World of Dance. Y emocionó a un fan al bailarle mientras interpretaba "If You Had my Love".

De acuerdo con la revista People, la actriz Zoë Saldana y su marido, Marco Perego, así como la estrella de YouTube Patrick Starrr estuvieron entre el público.

En el concierto JLo interpretó "On the Floor" para después hacer una salida en falso. Y regresó para cantar y bailar, en la cima de un pastel gigante, "Let's Get Loud".

Se espera que en agosto, It's my Party: The Live Celebration tour se presente en algunas ciudades de Asia y Europa.

