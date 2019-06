Filtran duros mensajes en donde modelo revela lo que le hizo Neymar

Río de Janeiro, Brasil.

El brasileño Neymar se encuentra en el ojo del huracán luego de que la modelo Najila Trindade lo denunció por violación y agresión sexual asegurando que el delantero la forzó cuando ambos compartieron una noche de hotel en París

Luego de que la chica acudió a las autoridades, este domingo se han filtrado los mensajes de Whatsapp entre la chica y su exabogado, en el que acusan a Neymar, entre otras cosas, de drogadicto.

Ver: Mujer que acusa de violación sufre descompensación ante las autoridades

"¿Debo hacerme el examen médico hoy? Creía que no volvía a Brasil viva. Iba a denunciarlo en París, pero tuve miedo, allí sola. Está loco. ¡Dios mío!", fueron uno de los primeros mensajes de la modelo con su abogado al relatarle lo que supuestamente había ocurrido en Francia y tras estar en tierras brasileñas.

Y el abogado le respondió: "La ley te protege, si tienes fotos eso ya basta. Cuando te relajes un poco me mandas el material".

La modelo Najila Trindade le relató al abogado todo lo que supuestamente le habría hecho Neymar en París.

"Él me golpeó e incluso me hizo fotos de mi trasero golpeado. Debe ser para jactarse con los amigos. Al día siguiente yo le golpeé porque no me iba a llevar este enfado a casa ni muerta", dijo.

Y añadió: "Él me golpeó y me violó, estaba borracho y drogado, él mismo lo dice en los mensajes. Es un adicto a las drogas, violento, que necesitaría estar preso o internado. No tiene condiciones para estar en la sociedad, es una amenaza para él mismo".

Ruptura con su abogado

En los mensajes que se han filtrado también se ha revelado el momento en que la chica termina su relación laboral con el abogado al que le había comentado lo que supuestamente Neymar le habría cometido.

En un momento el abogado se enfada y acaba por desencadenarrse la ruptura con su defendida.

"La justicia tiene su camino pero si usted la quiere hacer con sus manos lo mejor es que se busque un nuevo abogado", recriminó.

"Yo también lo creo", afirmó Najila, dando por cerrada su relación y prometiendo enviarse la documentación necesaria para la renuncia.