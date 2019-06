El presidente Hernández pide no confrontar y trabajar juntos

Tegucigalpa, Honduras.

Ante la polémica entre la empresa privada y el Servicio de Administración de Rentas (SAR), el presidente Juan Orlando Hernández instó ayer a ambos sectores a no confrontarse y empezar a trabajar juntos.

“Quiero mandarle un mensaje al sector privado y no solamente a la gran empresa, a la pequeña, a la chiquita, estamos para trabajar de la mano; la economía del mundo no está en el mejor momento, el café en Honduras ha bajado de precio por tres años consecutivos y eso nos afecta mucho, por tanto, nosotros tenemos que trabajar de cerca y no estar confrontados con nadie en Honduras”, manifestó en el marco del evento ExpoEmprende, que se realizó ayer en el Centro Cívico Gubernamental el cual está avanzando en un 80%.

El mandatario agregó que “por tanto, Armando Urtecho, Miriam Guzmán, ya no más confrontaciones. ¡A trabajar juntos!”.

Por el no cumplimiento en la meta de la recaudación del impuesto sobre la renta (ISR), la titular del SAR, Miriam Guzmán, anunció que se están emitiendo 125 órdenes de fiscalización a empresas que reflejan inconsistencias.

Urtecho, que funge como el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), salió al paso de esa determinación al tiempo que comparó a la institución recaudadora de tributos con una mara, pidiendo que dejen de “joder” al sector privado.

Apoyo.

Hernández informó que “viene un paquete muy importante de apoyo para que puedan salir adelante la micro, mediana y gran empresa”.

Como un mecanismo para incentivar el crecimiento económico en la nación se debe recuperar la paz, al igual que la tranquilidad, indicó. El gobernante aseguró que “aquí no hay espacio para pleitos, para generar violencia. Esa cartilla de la violencia es una mala importación de hondureños que solo quieren destruir los empleos, la oportunidad de crecimiento en el país”.

Marcha.

Nacionalistas piden un cese a la violencia en multitudinaria marcha en la capital.

El mandatario también se unió al final de una multitudinaria movilización que llegó a cercanías de la antigua sede del Poder Ejecutivo, en donde simpatizantes y dirigentes del Partido Nacional solicitaron ayer un cese a la violencia en el país. Por segundo sábado consecutivo, cientos de personas salieron a las calles de la capital en su denominada Marcha por la Paz con pancartas y su característica camisa color blanco.

“Basta ya de relajos, trabajen; Basta ya de vandalismo; basta ya! siéntese a dialogar y no más huelgas”, fueron algunas de las frases que colocaron los seguidores del partido de la estrella solitaria en sus carteles que portaron de principio a fin. En la acción que tuvo su origen en la colonia El Prado participaron líderes del Partido Nacional, diputados, dirigentes de base como también empleados públicos.

Cuando los nacionalistas llegaron a la Casa Presidencial en el bulevar Juan Pablo II, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, se integró a la movilización para brindar unas palabras.

“No podemos permitir jamás que Honduras retroceda y quede en manos de los delincuentes”, manifestó.

“A nivel nacional estamos diciendo ¡basta ya! de la violencia y el vandalismo en Honduras. Seremos reconocidos a nivel internacional que podemos encontrar la ruta correcta”, continuó.

El presidente Hernández dijo que esas personas, a las cuales no se refirió explícitamente, andan con un manual de Venezuela para atacar a la empresa privada y con sus actos vandálicos poner de rodillas, pero advirtió que “en Honduras no pasarán”.

“No se equivoquen con Honduras, no se equivoquen con el pueblo hondureño”, que quieren empleos, crecer y consolidarse de personas de bien. Aclaró que no se permitirá que los actos violentos amedrenten al pueblo hondureño.