"Esto se hace para reducir o eliminar la inmigración ilegal": Trump sobre acuerdo con México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que el acuerdo de última hora alcanzado para evitar aranceles a todos los productos de México funcionará si el vecino del sur cumple con su parte para frenar el flujo migratorio.



"México se esforzará mucho, y si lo hace, ¡este será un acuerdo muy exitoso tanto para Estados Unidos como para México!", tuiteó Trump el sábado temprano.



Después de tres días de negociaciones en Washington, Estados Unidos y México alcanzaron el viernes por la noche un acuerdo sobre inmigración que deja "suspendidos indefinidamente" los aranceles del 5% que Trump amenazaba con imponer a todas las importaciones mexicanas y que entraban en vigor el 10 de junio.



El mandatario también anunció que el país vecino "aceptó comenzar de inmediato a comprar grandes cantidades de productos agrícolas a (los) grandes agricultores patriotas" estadounidenses.





Trump, que llegó al cargo tras prometer en campaña que mantendría una línea dura en materia de inmigración, informó que las tarifas aduaneras subirían 5 puntos porcentuales mensualmente hasta un máximo del 25% el 1 de octubre a menos que México, que exporta a Estados Unidos 350.000 millones de productos al año, tomase acciones contra el paso de migrantes por la frontera de ambos países.



México se comprometió a adoptar "medidas enérgicas para detener la marea de la migración" a través del país.



"Esto se está haciendo para reducir o eliminar en gran medida la inmigración ilegal", celebró Trump el sábado de madrugada, aunque no dio más datos concretos sobre las medidas.

Miles de migrantes centroamericanos cruzan territorio mexicano en busca del sueño americano.





Activistas y opositores critican acuerdo



Defensores de los migrantes y políticos de oposición mexicanos criticaron este sábado el acuerdo migratorio que alcanzó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con Estados Unidos, al señalar que militariza la frontera sur del país.



"En este acuerdo los migrantes sirven de moneda de cambio. Están criminalizando el fenómeno migratorio. Van a militarizar la frontera y detener a mujeres y niñas", dijo a la AFP Luis Rey Villagrán, un activista que defiende los derechos de los migrantes. Se está "pisoteando la soberanía nacional", agregó.



La noche del viernes, México alcanzó un pacto con Washington que suspende los aranceles que amenazaba con imponer el presidente estadounidense, Donald Trump, a las exportaciones mexicanas a partir del 10 de junio.



El país latinoamericano se comprometió a desplegar tropas de su recién creada Guardia Nacional en la frontera sur, además de desmantelar grupos de tráfico y trata de personas.



Tanto el presidente mexicano, el izquierdista López Obrador, como Trump aplaudieron el pacto.



En contraste, Villagrán dijo que la Guardia Nacional "debería estar combatiendo a los narcotraficantes y no dedicarse a detener niños y mujeres que intentan cumplir sus sueños".



El líder del partido opositor PAN Marko Cortés criticó también el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur.



"Parece que los presidentes usaron el miedo de sus pueblos para llegar a un acuerdo, México el económico y Estados Unidos el migratorio en un pleito arreglado donde el gobierno de México fue obligado a cumplir con el despliegue de un muro militar en el sur", dijo en Twitter.



Por su parte, Ángel Ávila, secretario general del también opositor PRD, dijo que el gobierno mexicano cedió a todas las exigencias de Estados Unidos.



"México no debe militarizar su frontera sur. No somos el patio trasero de Donald Trump", escribió en Twitter. "Eso no fue una negociación. Fue una rendición. México rompe una tradición histórica de defensa de los migrantes", agregó.



Se espera que la tarde de este sábado López Obrador vaya a la fronteriza Tijuana a celebrar el acuerdo alcanzado con Estados Unidos. AFP