Incendio que consumió 16 carros pudo ser provocado: Bomberos

San Pedro Sula, Honduras.

El incendio en el plantel donde se encontraban estacionados los vehículos de la compañía UT Redes, subcontratada por la Empresa Energía Honduras (EEH), pudo ser provocado, según las investigaciones preliminares del Cuerpo de Bomberos de San Pedro Sula.

El siniestro ocurrió el jueves a eso de las 9:00 pm en el plantel ubicado en la colonia Villas del Campo en el segundo anillo de circunvalación.

Alberto Varela, comandante del Cuerpo de Bomberos de San Pedro Sula, informó que 16 vehículos se quemaron en su totalidad y dos parcialmente.

“Podemos decir preliminarmente que hay bastantes indicios en el lugar que nos indican que el incendio pudo ser provocado, pero será el informe final de la oficina técnica que nos dirá lo que provocó el incendio y cuáles fueron las causas”, informó Varela. Al consultarle al comandante de los bomberos a qué indicios se refería, informó que “se encontraron unos tambos de combustible, esos son indicios. El personal de la Oficina Técnica de Prevención y Seguridad contra Incendios que es la encargada de investigar, tiene aparatos detectores de hidrocarburos y podemos comprobar que había acelerante o combustible”, dijo.

Malestar.

El gerente de EEH, Ricardo Roa Barragán, dijo en una conferencia de prensa que las pérdidas de la empresa contratista superan el millón de dólares (L24.6 millones).

Roa dijo que 28 vehículos fueron afectados por el siniestro, 16 de los cuales sufrieron pérdida total y el resto daños parciales. El ejecutivo especificó que cada vehículo dañado está valorado en 16,000 dólares (unos L445,860) y en ellos habían herramientas y equipo de alto valor. “Hasta el momento, los motivos que llevaron a esta situación son materia de investigación por las autoridades y se está a la espera de su dictamen”, explicó.

Ricardo Roa Barragán, Gerente EEH, al lado derecho, dijo: “Lamentable, no se resuelven así las cosas en Honduras, el vandalismo no contribuye”.

“Requerimos de las autoridades resultados contundentes e inmediatos sobre los responsables de este acto delictivo, sobre quienes esperamos aplicarse las acciones correspondientes”, mencionó. Marlon Tábora, coordinador del Gabinete Económico, dijo que “situaciones como las que ocurrieron ayer en San Pedro Sula no contribuyen en nada. No soy defensor de EEH, los que están en el sector saben que fui el principal opositor a la firma del contrato con EEH y hoy la evidencia demuestra lo que está pasando, pero me parece injusto responsabilizar a EEH por todos los problemas del sector eléctrico”.

La Policía abrió una investigación para buscar el origen de lo sucedido.

Rommel Martínez, jefe de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), dijo que cuentan con testigos y algunas pruebas documentales que servirán de apoyo a las investigaciones. El oficial no se refirió a un pick up negro que encontraron quemado a unos kilómetros del lugar.