Temen crisis migratoria por arribo de tropas de EEUU a Guatemala

Tegucigalpa, Honduras.

Compartir información y mejorar la seguridad de sus fronteras es la política que comenzó a implementar Guatemala para frenar la migración con el apoyo de Estados Unidos.

Publicaciones de los diarios estadounidenses The Washington Post y The New Yorker publicaron que Jimmy Morales aprobaría el ingreso de militares estadounidenses en la frontera con México para frenar el paso de migrantes.

Esto, según el experto en Relaciones Internacionales en Honduras, Graco Pérez, significaría que Honduras queda como un país de contención de la avalancha migratoria, no solo de connacionales que quieren llegar a Estados Unidos, sino de migrantes de otros países y continentes que a diario cruzan por Honduras en la ruta migratoria.

Guatemala debe hacer una aproximación con estos países antes de tomar estas medidas en su frontera. Graco Pérez, experto

“Honduras queda bajo la frontera de contención de Estados Unidos y esto sería un problema porque el país va a tener que aplicar la misma medida, en este caso con Nicaragua, de donde vienen migrantes de otros continentes y de los hondureños que van a Guatemala, aunque hay acuerdos de libre circulación” explicó el experto.

Con ese anuncio, Guatemala será donde se va a detener el flujo de migrantes y, según analistas, el objetivo es incluso reducir el ingreso de hondureños, porque la crisis en México está desbordada.

LEA: México bloquea cuentas de traficantes de personas ligados a caravanas de migrantes

La medida. Luis Miguel Ralda, Ministro de Defensa de Guatemala, aseguró que tropas estadounidenses ya se encontraban en territorio nacional, pero señaló que como parte de un ejercicio militar usual en ese país.

Sin embargo, The Washington Post, dijo que las intenciones de Jimmy Morales, son permitir el ingreso de esas tropas, las que, según una nota del congresista estadounidense Vicente González, en una carta enviada en abril al presidente Donald Trump, eran necesarias en las fronteras guatemaltecas.

“El presidente guatemalteco Jimmy Morales ha indicado que agradecería la introducción de tropas estadounidenses en la frontera norte de Guatemala”.

Lo cierto es que todo indica que las presiones por detener a los migrantes arrecian y Honduras quedaría con la carga migratoria que no pase hacia Guatemala y México.

“Cada país va a tratar de frenar el avance de migrantes. La migración que se origina en el mismo país va a ir teniendo problemas para avanzar y esto es una mayor presión de Estados Unidos.El problema es que no se está atacando la raíz de la migración, sigue la falta de oportunidades y seguridad, mientras no se genere esto, difícilmente se va a detener la migración y lo que habrá serán más fricciones entre países por ese tema y hay que buscar una solución, pero no es con fortalecer fronteras, ni envío de personal militar, sino hacer frente al tema de forma multidimensional”, dijo Pérez.