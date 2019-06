Sectores de San Pedro Sula, Choloma y Olancho estarán sin energía este viernes

San Pedro Sula, Honduras.



La Empresa Energía Honduras (EEH) anunció un nuevo apagón para varios sectores de San Pedro Sula, Choloma y Olancho, para este viernes 7 de junio.



San Pedro Sula.-8:00 am a 4:00 pm

Col. Río Blanco

Col. Prieto

Col. Santa Mónica

Col. Las Mercedes

Col. Fesitranh

Aldea El Zapotal

Aldea El Retiro

Col. Los Pinos

Altos de Sula

Col. Veracruz

Supermercado Colonial (Río Blanco)

Boquitas Fiestas

Invema

Zip Victoria

Amanco

Quimifar

Quintas Marta Elena

Camas Dina

Aceros Alfa





Choloma.- 8:00 am a 4:00 pm

Extrum

Master Fiber

Industrias Corona

Químicas Handal

Fábrica de ropa Montecarlo

Novalace

Agencia J.E Handal

Inter Corr

Antena de Tigo

Antena de Claro



Juticalpa, Olancho.- 8:00 am a 4:00 pm

Valle Lepaguare

Las Minas

Limones

Encinal

El Tigre

Lepaguare

La Pita

Lepaguare viejo

La Puerta Lepaguare

El Guanabano

El Zarzal

Santa Lucía

Las Flores

El Calpules # 2

Tapaquile y zonas aledañas