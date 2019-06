Hospitales públicos lucen abarrotados, pero atienden con normalidad

San Pedro Sula, Honduras.

Las atenciones en los principales centros hospitalarios de Honduras han vuelto a la normalidad en su totalidad este jueves con atenciones en consulta externa, emergencias, farmacias, estadística, quirófanos, entre otras, después de una larga paralización de labores que desarrollaron médicos y enfermeras del sistema de salud a nivel nacional.

Los médicos desarrollan asambleas informativas (solamente una hora al día), y están a la espera de lo que decida hacer la Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación.

Laura Schoenherr, vocera del Hospital Escuela Universitario (HEU) de Tegucigalpa, indicó a Diario LA PRENSA que ese centro hospitalario "está funcionando al 100 %".

Pacientes esperan su turno el Hospital Escuela de Tegucigalpa, capital de Honduras.

Imagen del Hospital Psiquiatrico Mario Mendoza .

Schoenherr recomendó "a los pacientes que han perdido una cita (por las manifestaciones) que acudan a reprogramarla".

"Tenemos un abastecimiento del 88 %; y aquellos medicamentos que no los tenemos todavía, estarán ingresando entre hoy y mañana", dijo Schoenherr.

Por su parte, en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, departamento de Cortés, las atenciones también han vuelto a la normalidad.

Pasillo del Hospital Escuela de Tegucigalpa, capital de Honduras.

Imagen del Hospital Escuela de Tegucigalpa, capital de Honduras.

"Los médicos están atendiendo a todos los pacientes, y, aparte de eso, hoy tuvimos una visita de personeros de veeduría social que visitaron los almacenes y farmacias para confirmar el abastecimiento de medicamentos", dijo a Diario LA PRENSA Julia Sánchez, relacionadora pública del Mario Rivas.

Ambas voceras, tanto de Tegucigalpa como de San Pedro Sula, coincidieron en la entrevista a Diario LA PRENSA que las asambleas informativas de médicos y enfermeras continúan desarrollándose pero solamente por una hora, respetando el acuerdo al que habían llegado con el Gobierno.

Antecedentes

Los gremios de salud y educación expusieron esta noche una serie de condiciones para poder dialogar con el Gobierno y así ponerle fin a la crisis que atraviesa el país.

Anteriormente, ambos gremios aseguraron que no existían las "condiciones mínimas" para iniciar un diálogo con el Gobierno hondureño y exigieron la mediación de un experto internacional para facilitar el proceso.

"No están dadas las condiciones mínimas que nosotros exigimos que se dieran para el diálogo, así que mientras éstas no se den no vamos a dialogar", subrayó la presidenta del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa.