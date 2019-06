Gobierno tiene un primer acercamiento con sectores de educación

Tegucigalpa, Honduras.

El Gobierno de Honduras escuchó este miércoles las expectativas de algunos sectores educativos que se sentarán en la mesa de diálogo.

La parte oficial es representada por los secretarios de Estado Carlos Madero (Trabajo), Alba Consuelo Flores (Salud) y Arnaldo Bueso (Educación) y por la parte de los gremios se espera la participación de los líderes del Colegio Médico de Honduras y los presidentes de las distintas organizaciones magisteriales.

El ministro Carlos Madero se mostró reflexivo y aseguró que esta situación "nos ha dado un gran mensaje; Honduras debe construir en consenso. Todos tenemos que apostarle a Honduras".

La ministra de Salud, Alba Flores, refirió que los objetivos son las propuestas de los interlocutores y definir los temas específicos, asimismo, señaló que deben participar todos para solucionar los problemas.

Por su parte, la presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, que no asistió al primer encuentro, dijo a los medios que "se están haciendo acciones contrarias a la instalación de un diálogo, hay amenazas a la integridad física a los integrantes de la junta directiva. Creemos que es vergonzoso el comportamiento del régimen, no existen condiciones para un diálogo y no podemos tener un diálogo mientras al pueblo hondureño no se le dé el respeto que se merece. Hay infiltraciones y amenazas".

Figueroa reiteró que bajo estas condiciones "no podemos sentarnos a dialogar con el Gobierno". La profesional de la medicina reaccionó molesta cuando se le preguntó acerca de la crítica del expresidente Manuel Zelaya Rosales quien criticó a la Plataforma porque sentarse a dialogar con el Gobierno de Juan Orlando Hernández.

"La opinión de Mel me tiene sin cuidado. Es más, creo que no vale la pena ni mencionar nada de ese señor", expresó Suyapa Figueroa.

Aún están ausentes de confirmación el Colegio de Pedagogos de Honduras y el Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (Coprumh), quienes forman parte de la Plataforma de Salud y Educación.

Hoy la Plataforma de la Salud y Educación recibió la invitación formal al diálogo, pero han dicho que primero quieren que se les cumplan varios requisitos.



Alirio Hernández, vicepresidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), dijo que si el Gobierno no responde a las condiciones de la Plataforma en Defensa de la Salud y Educación no habrá ningún diálogo y que seguirán "en las calles".

"No nos vamos a sentar a un diálogo en algo que va a salir fructífero. Mientras estén usando el crimen organizado para atacarnos. No queremos que nos repriman. Que infiltren gente. Que maten a los manifestantes. Esos son los primeros requisitos. La plataforma va como plataforma y no queremos actores que sean afines al Gobierno", dijo la doctora Ligia Ramos, integrante del Colegio Médico de Honduras.

LEA: Plataforma de Salud y Educación anuncia el retorno a sus labores



Antecedentes

Tras una jornada de tomas, marchas y cierre de carreteras, la dirigencia de la Plataforma en Defensa de la Salud y Educación determinó anoche suspender las manifestaciones públicas e hizo un llamado a médicos y docentes a reintegrarse hoy a sus actividades; sin embargo, advirtieron que se mantendrán en alerta.

En conferencia de prensa a las 9:30 pm, la Plataforma encabezada por la presidenta del CMH confirmó que regresan a sus actividades laborales, pero celebrarán asambleas informativas con duración de una hora diaria para informar a sus bases los avances de las conversaciones.



“La Plataforma queda articulada de manera indefinida para la defensa de los derechos de salud y educación del pueblo hondureño”, señalan en el comunicado leído.



Anunciaron que los fines de semana realizarán actividades a nivel nacional, departamental y municipal y a partir de hoy dedicarán una hora en sus trabajos para realizar asambleas informativas. Además denunciaron que Figueroa y otros dirigentes han sido objeto de “graves amenazas de muerte” a través de audios y mensajes de texto.