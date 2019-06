Mujer quedó atrapada durante horas en comercial que fue saqueada en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Una mujer que ingresó con una turba de manifestantes quienes saquearon una comercial ubicada en la 7 calle del barrio Medina de San Pedro Sula, quedó atrapada por horas dentro del local pues no pudo salir porque al parecer los propietarios del negocio al ver estos actos vandálicos, soldaron los candados de la cortina.

Desde horas tempras centenares de personas se apostaron en el lugar y aseguraban que había un mujer adentro pues se escuchaba el ruido.

Un soldador llegó hasta el negocio acompañado de militares para poder abrir la cerradura y que la mujer pudiera salir.

La situación generó gran expectativa entre los presentes. A esta casa comercial llegaron agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI), quienes ingresaron al lugar para detener a la mujer.

"Me quedé dormida y me desperté a las 3:00 de la mañana, andaba saqueando porque ya no aguantamos a este viejo...", dijo la mujer quien supuestamente se llama Ingrid.

Debido a la gran cantidad de personas que se aglomeraron en las afueras del negocio para ver el momento en que salía la mujer, los dueños de negocios tuvieron que cerrar por medidas de seguridad. También la policía utilizó un tipo de gas disuasivo para alejar a las persons y prevenir cualquier situación.

La mujer será revisada por los médicos, pues anoche los policías lanzaron gas lacrimógeno dentro de la tienda para dispersar a los saqueadores, situación que podría haberle provocado problemas en su salud.

Los saqueos

Desde las 6:00 de la tarde de ayer martes, un grupo de manifestantes, armados con palos y piedras, saquearon una comercial ubicada en la primera calle salida vieja a La Lima.

Jóvenes y niños salieron de lugar con televisores en mano, y todo tipo de electrodomésticos; sin embargo, a los pocos minutos llegó la Policía y logró capturar a varias personas.

No conformes con eso, los manifestantes pretendía continuar con el vandalismo en otros negocios, pero los agentes lograron dispersarlos.

La crisis que vive Honduras se ha generalizado, pues en Tegucigalpa ya han ocurrido hechos similares, dejando pérdidas millonarias en los empresarios. También en Colón fueron quemados varios contenedores con frutas.

Al ver la gran cantidad de personas, la mujer quien dijo llamarse Ingrid se sonrió y habló con los periodistas.

Momentos en que la mujer era detenida por agentes de la DPI.

El soldador llegó hasta la comercial de electrodomésticos para poder quitar la cerradura.