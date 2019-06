San Pedro Sula.

Más de 2,800 casos de dengue se reportan en San Pedro Sula en lo que va del año de acuerdo con los datos que maneja la Región Metropolitana de Salud.

Solo en la semana epidemiológica número 21 (del 26 de mayo al primero de junio) se contabilizaron 136 casos de dengue no grave, lo que representa un aumento del 29%, y 123 del denominado grave con un incremento del 16%.

De acuerdo con lo informado por Alma Barahona, epidemióloga de la Región Metropolitana de Salud, en total se reportan 2,830 casos acumulados en la Capital Industrial.

Detalló que de los 2,830 casos, 1,648 son no graves y 1,182 graves.

Síntomas Si un paciente presenta fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos y diarrea debe acudir a un centro de salud

Informó que los hospitales que más reportan enfermos son el Mario Rivas con 273 ingresos y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) con 118. Estos enfermos acudieron a dichos centros asistenciales la semana anterior.

Barahona expresó que los más afectados por esta enfermedad transmitida por el zancudo son los niños.

“Los casos de dengue se están reportando en toda la ciudad, en el Miguel Paz Barahona, en el centro de salud de la colonia Fesitranh, en Las Palmas, pero estamos continuando con las acciones de eliminación del zancudo transmisor”, aseguró Barahona.

Labores. La Mesa Intersectorial de Salud conformada por varias instituciones, entre ellas la Secretaría de Salud y la Municipalidad sampedrana, realizaron operativos de limpieza, fumigación y aplicación de larvicidas en las pilas y recipientes donde se almacena agua en las colonias Armenta, Villa Olímpica, Guillén y Maranata en las cuales se protegió a más de 4,700 pobladores.

Datos La Región de Salud de Cortés está realizando fumigaciones en varias comunidades de los diferentes municipios del departamento en donde se reportan varios enfermos de dengue, entre ellos: Omoa, Choloma, Puerto Cortés. 4,700 vecinosfueron beneficiados con los operativos que realizó el personal de la Mesa Intersectorial en varias colonias de San Pedro Sula

Luisamaría Pineda, epidemióloga del hospital Mario Rivas, hizo una llamado a la población para que elimine los criaderos de zancudos a fin de cortar la cadena de transmisión del virus.

La especialista dijo que es importante “la destrucción de los criaderos porque si no los destruimos vamos a tener dengue y es una enfermedad prevenible. No vemos respuesta de la población porque si estuviera haciendo lo que debe hacer no tuviéramos tantos pacientes como los que recibimos”, expresó.

La sala destinada para la atención de pacientes pediátricos con dengue en el Rivas, que tiene capacidad para 50 niños, está saturada. “El 82% de los pacientes son menores de 18 años, la sala de dengue de pediatría está en un porcentaje de ocupación de casi el 200%, esa sala se abrió para 40 pacientes, máximo 50, y se mantiene de 80 a 90 niños”, aseguró Pineda.