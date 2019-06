Empresa privada llama a gremios y Gobierno a solucionar crisis

Tegucigalpa, Honduras.

Expresidentes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) ofrecieron este martes una conferencia de prensa en la cual se mostraron preocupados por la crisis sociopolítica que mantiene a los maestros y médicos en marchas, y tomas de carreteras a nivel nacional.

Los líderes empresariales lamentaron las pérdidas económicas y el daño causado a la empresa privada durante el conflicto.

El Cohep pidió respeto a la seguridad privada, que se garantice la seguridad jurídica y la libre empresa para obtener un país en paz y en desarrollo.

El empresario Santiago Ruiz, expresidente del Cohep, dijo que "el sector privado está unido... Estamos haciendo ver que a la crisis hay que ponerle un alto haciendo uso del racionamiento".

Recalcó que Honduras no va a salir adelante destruyendo contenedores ni con bloqueos de carreteras y que estas acciones no benefician a ningún sector sino todo lo contrario "generan despidos y confrontación".

Los empresarios hondureños comparecieron ante los medios para mostrar su preocupación y hacer llamados reiterados al diálogo.

"Hacemos un llamado al Gobierno y a los gremios a mantener la cordura... regresen a la mesa de negociaciones", solicitó.

Ruiz se mostró crítico con el Gobierno y los manifestantes al decir que "hubo mucha tardanza en derogar los decretos PCM" y; por otro lado, se preguntó por qué los manifestantes tienen todavía tomadas las calles cuando ya se cumplieron sus exigencias.

"El camino de la última semana es negativo para todos hondureños", completó el empresario.

Mientras, el empresarial Juan Ferrera mostró su respaldo al presidente Juan Orlando Hernández, expresando que este respetaba los valores de la empresa privada.

Mientras, el líder empresarial Adolfo Facussé, dijo: "coincidimos que el país estuviera mucho mejor si los ciudadanos tuvieran trabajo, salud y pudieran apoyar a sus hijos, la misma empresa privada se ve en problemas por esta pobreza, esta miseria. La empresa busca que la población esté mejor".

No obstante, señaló que les entristece cuando suceden cosas como la destrucción de furgones porque impacta negativamente en la generación de empleos y la atracción de inversión que solo busca impulsar el desarrollo del país.

"Todos estamos de acuerdo que no se privatice la salud pública, los gremios tienen derecho a reclamar cuando estos sectores han sido abandonados y saqueados. Se necesitan cambios. No hay futuro si el niño de Honduras no tiene educación, no hay futuro si no tiene salud. Esos sistemas tienen que funcionar. El Gobierno tiene que hacer su trabajo", apuntó.

Otro que también se manifestó fue el empresario Eduardo Facussé, quien llamó al diálogo al Gobierno y a los maestros y médicos.

Facussé manifestó que tenemos que buscar soluciones, tanto del Gobierno como los manifestantes. Y agregó que el país necesita paz, seguridad jurídica e institucionalidad.

Juan Carlos Sikaffy, actual presidente del Cohep, también se refirió en los mismos términos, llamó al diálogo y expresando su preocupación por la situación actual.

Empresarios hondureños pidieron a todos los sectores que se sienten a dialogar.

Antecedentes.

Los maestros y médicos de Honduras ratificaron ayer lunes que continuarán el paro que cumplen desde hace seis días, pese a que el Gobierno derogó dos decretos que han causado la polémica.

Dirigentes de la Plataforma por la Defensa de la Salud y la Educación, que aglutina a médicos y maestros del sector público, declararon que la protesta continuará hasta que el Gobierno que preside Juan Orlando Hernández cumpla una serie de peticiones para asistir al diálogo.



"Convocamos a los 18 departamentos a identificar las acciones previamente planificadas", en el caso de Francisco Morazán, donde se localiza Tegucigalpa, la movilización iniciará a las 7:00 am del martes, indicaron.

Las marchas se han intensificado en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán.





El presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, Leonel Escoto, dijo que los directivos de los maestros que firmaron anoche la derogación de los decretos "no estaban autorizados para actuar" en representación de la Plataforma.



"Condenamos la conducta antiética del Comisionado de los Derechos Humanos (Roberto Herrera) y de la secretaria de Derechos Humanos (Karla Cueva), porque se prestaron para montar este acto con personas ajenas a la Plataforma", subrayó Escoto en una rueda de prensa acompañado por directivos de la Plataforma.



Escoto aseguró que los directivos de los maestros y el Colegio Médico de Honduras tienen "el interés, la voluntad y el conocimiento" para diseñar un plan estratégico en las áreas de salud y educación.

San Pedro Sula también ha sido escenario de protestas de docentes.

Los directivos de los maestros y médicos indicaron que "no están dispuestos a negociar" con el Gobierno en "mesas separadas", por lo que piden la instalación de "la mesa nacional de Educación y Salud".



Se preguntaron quién convocará al diálogo, cuál será la agenda del Gobierno, cuáles serán las secretarías de Estado que participarán en el proceso, las garantías que permitirán la "participación activa" de la Plataforma, el lugar dónde se instalará la mesa de Educación y Salud, así como la agenda de los maestros y médicos.



La ministra hondureña de Salud, Alba Consuelo Flores, lamentó que los médicos y maestros pongan condiciones para dialogar con el Gobierno.



"Se ha complacido a la dirigencia, pidieron la derogación de los PMC (decretos) y se hizo", subrayó Flores en declaraciones a los periodistas.