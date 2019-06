Sentencian a 33 años de cárcel a tres asesinos de estudiante del Central

Tegucigalpa, Honduras.

A 33 años de cárcel condenaron a los dos asesinos de Rebeca Abigail Torres Velásquez (15), estudiante del Instituto Central Vicente Cáceres, hecho registrado el 21 de junio del 2017.

Se trata de Marcos Daniel Gómez Hernández, José Bernardo Fiallos Flores, alias Verruga, y Junior Isaac Carranza, quienes fueron declarados culpables en la sala 1 tras solicitud de agentes de tribunales de la sección de Investigación de Muertes de Menores, de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (Fedcv).



Ambos fueron declarados por los delitos de violación y asesinato en la colonia Altos de la Fuente de Comayagüela.

La investigación determinó que la joven, el 21 de junio de 2017, salió a las 6:30 am de su vivienda hacia el centro educativo y permaneció allí hasta las 9:30 am, debido a que asistiría a unas charlas; sin embargo, eran las 3:00 pm y aún no regresaba a casa, por lo que su padre decidió contactarla a su teléfono móvil, pese a varios intentos no respondió.

Momento en que eran llevados a los tribunales dos de los tres sospechosos. (Imagen de archivo).



Una hora después, el progenitor volvió a llamar y la víctima le comunicó que iba en camino a la casa, pero nunca regresó. En su desesperación, el padre de la menor acudió a las instalaciones educativas donde le confirmaron la asistencia a clases, incluso que había salido del colegio junto con unas compañeras de aula. Asimismo, que personas desconocidas las habían privado de su libertad y subido en su vehículo con rumbo desconocido.



Tres días después, un equipo integrado por médicos forenses, fiscales y elementos de la Dirección de Investigación Policial (DPI), establecieron, según acta de levantamiento, que el 23 de junio de 2017, en la colonia Altos de la Fuente de Comayagüela, específicamente en una quebrada, se localizaba el cuerpo sin vida de la joven.