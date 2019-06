La dedicatoria de Diego Vázquez a las mujeres tras ganar el bicampeonato

Tegucigalpa, Honduras

El entrenador del Motagua, Diego Vázquez, habló tras conquistar el bicampeonato al vencer en una nueva final al Olimpia y tuvo palabras hacia las mujeres luego de la polémica en la que se vio involucrado con la árbitro Melissa Pastrana.

"Nosotros los tratamos bien, no se por que tomaron esa actitud, no me dejaban entrar con mis hijos, luego no me dejaban pisar el campo de juego, no se portaron como lo esperábamos", comenzó explicando el estratega argentino al referirse sobre el zafarrancho que se armó antes del comienzo del partido.

Diego se convirtió en el director técnico más ganador en la historia del club azul al conquistar cinco títulos desplazando de esta manera a Ramón Maradiaga que cuenta con cuatro campeonatos.

"Descargar toda la adrenalina que tenía para festejar otro título con Motagua y mi familia y feliz por que logramos de nuevo otro campeonato. Estamos marcando historia con el club y de eso se trata de hacerlo más grande, somos una familia", declaró.

Motagua en ambos juego superó al Olimpia por eso el estratega de los azules hizo un análisis de la final.

"Fuimos mejores que ellos, tengo un equipo muy maduro, y lo demostramos en ambos juegos, vamos a seguir disfrutando el título, mis jugadores son unos guerreros, me quedo con ma serenidad de mis jugadores", argumentó.

Al finalizar, el entrenador de los azules dedicó el este título de manera especial.

"Le dedicó esta copa a todas las mujeres que se sintieron ofendidas y a mi familia por supuesto", finalizó el entrenador bicampeón del fútbol hondureño.