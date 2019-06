Gobierno dice que con diálogo se pueden derogar los PCM

Tegucigalpa, Honduras.



“Construyamos algo nuevo... Si después de construir algo nuevo con ellos, hay que derogar estos PCM, lo vamos a hacer en conjunto con ellos”, anunció anoche el secretario de la Presidencia, Ebal Díaz, mientras esperaba en un salón de la Secretaría de Trabajo a dirigentes médicos y magisteriales.



Un par de horas antes, el funcionario había comparecido en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, convocando a los gremios a sentarse a la mesa del diálogo. Esto luego del segundo día de protestas convocado por los gremios que piden la derogación de los Decretos Ejecutivos PCM-026 y PCM 027 que contemplan la creación de las comisiones interventoras en los sectores salud y educación.

Sin embargo, los maestros y médicos se negaron a atender el llamado al diálogo.



La convocatoria estaba para las 7:30 pm en el salón de sesiones Óscar A. Flores de la Secretaría del Trabajo, donde llegaron los representantes del Gobierno.



“Queremos de manera respetuosa invitar a estos sectores que han llamado a un diálogo, pero sobre todo a los gremios magisteriales, como al Colegio Médico de Honduras (CMH), a las otras organizaciones gremiales, a un diálogo abierto, franco, sincero, sin condiciones”, afirmó Díaz. Agregó que de ser necesario el acercamiento se continuará hoy a las 10:00 am en el mismo lugar y también el domingo, todo por el bien de los pacientes, de los alumnos y del pueblo hondureño.



La delegación del Gobierno la integran Ebal Díaz; el secretario de Educación, Arnaldo Bueso; la secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores; el secretario del Trabajo, Carlos Madero, y la secretaria de Derechos Humanos, Karla Cueva. Al encuentro también llegaron representantes de las cooperativas y de los derechos humanos. Sin embargo, los gremios se rehusaron a sentarse a dialogar, para hacerlo piden la derogación de los decretos ejecutivos como única condición.



Reacciones



“El que sufre es el pobre”



El empresario Emilio Larach pidió al Gobierno y a los gremios pensar en Honduras porque este país “ya no tiene tiempo”.

Emilio Larach

Al ser consultado qué tipo de mensaje le puede mandar a los gremios y Gobierno que están confrontados, dijo “Quién tiene la razón, yo no lo sé. Pero algo que se debe saber es que nuestro país está sufriendo, la gente humilde está sufriendo, el comercio está sufriendo; los profesores y los médicos tendrán sus razones de hacerlo, pero tenemos que llegar a platicar con quien sea aunque a uno no le guste porque el futuro de Honduras está en riesgo. Esto se puede hacer más complicado. Tengo amigos profesores, médicos, yo creo que se puede llegar a un diálogo. Honduras lo necesita, no podemos esperar más. Todos sufrimos, pero los más pobres sufren más”.



“Eliminen los PCM”

Jorge Faraj

El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Jorge Faraj, instó a las autoridades gubernamentales a eliminar los dos decretos ejecutivos que han originado la crisis en Salud y Educación. “Hacemos un llamado al Poder Ejecutivo a eliminar los decretos que han originado el conflicto en Salud y Educación”, manifestó el titular de la CCIC en sus redes sociales.

Faraj es de la posición que se deben generar las condiciones para empezar un acercamiento entre los gremios de salud y educación. Es necesario crear las condiciones para un diálogo constructivo con los maestros y médicos. Desde hace dos semanas, médicos y docentes exigen la derogación de los decretos PCM mediante juntas interventoras en ambas secretarías.



“Se debe dialogar”

Rafael Medina

El director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Rafael Medina, indicó:

“La preocupación del pueblo hondureño es procurar que la intolerancia que hay en los sectores en conflicto ahorita se reduzca a niveles en los que podamos dialogar y resolver los problemas que tanto nos aquejan”. Lamentó que las pérdidas de los comerciantes han sido cuantiosas en los últimos dos días, producto de las protestas.

“Es necesario tener un nivel de tolerancia y sentarnos en una mesa de diálogo, pero que sea de verdad, en la cual lleguemos con la mente abierta, con las posibilidades de eliminar, modificar o crear cualquier instrumento jurídico que pueda mejorar la educación y la salud”, aseveró.



“Hay actitudes cerradas”

Ricardo Sevilla

El canciller de la Iglesia Católica, Ricardo Sevilla, exhortó al Gobierno y a los gremialistas de salud y educación entrar en un diálogo.

“Yo he estado como Iglesia observando las actitudes de ambos bandos y vemos actitudes cerradas, actitudes que no pueden construir la paz”, aseveró Sevilla.

El religioso señaló que “queremos hacer un llamado al Gobierno y al otro grupo que por favor entremos en diálogo, pero no como lo están planteando, no puede haber un diálogo con actitudes cerradas”. “Es responsabilidad del Gobierno buscar cómo remediar la crisis y es necesario por el bien del país, de los niños, es necesario bajar los mecanismos de defensa y entremos en ese ambiente de reconciliación”.



“Comencemos de cero”

Ricardo Álvarez

El designado presidencial Ricardo Álvarez se pronunció ayer en sus redes sociales sobre las protestas y el caos que se vive en el país y sugirió que se deroguen los decretos ejecutivos, que supuestamente privatizan la educación y la salud. “Sabios. Rectificar es de sabios, el bienestar del pueblo está por encima de cualquier cosa”, escribió Álvarez en su cuenta de Twitter. El exalcalde capitalino sugirió que “por la paz de Honduras, deroguen ministerios de Educación y Salud los PCM, y comencemos de cero. Con los maestros y médicos en la mesa”. El nacionalista hace el llamado cuando se lleva a cabo el segundo día del paro nacional que fue convocado por los médicos y maestros, quienes exigen la derogación de los polémicos decretos.