Casa Presidencial: DEA investigó y no encontró indicios para presentar cargos

Tegucigalpa, Honduras.



Casa Presidencial de Honduras emitió un comunicado esta noche en el que se refiere al cable publicado por agencias internacionales de noticias este jueves, en el que se informa sobre las investigaciones de las que fue objeto el presidente Juan Orlando Hernández por parte de la DEA.



"Molestos por haber sido extraditados, varios cabecillas del narcotráfico en Honduras pretendieron involucrar en sus declaraciones al presidente y cercanos colaboradores", explica en una nota de prensa la Casa de Gobierno.



Los documentos fueron presentados el pasado 28 de mayo en el Distrito Sur de Nueva York, como parte de las peticiones previas al juicio en el caso del exdiputado Juan Antonio (Tony) Hernández, hermano del mandatario hondureño.



Según los documentos, no hay indicios de cargos en contra del presidente Hernández.



Comunicado íntegro emitido por Casa Presidencial



Documento judicial de Estados Unidos comprueba que nunca se encontró evidencia en contra del Presidente Juan Orlando Hernández



1. Molestos por haber sido perseguidos y extraditados por el presidente Juan Orlando Hernández, varios cabecillas del narcotráfico en Honduras, en el 2015, acusaron falsamente al presidente y sus colaboradores frente al Gobierno de Estados Unidos, al mismo tiempo que acusaron a la familia Rosenthal.



2. El departamento de Justicia de Estados Unidos, obligado a investigar las acusaciones afirmadas por los narcotraficantes no encontró evidencia para sustentar la acusación en contra del presidente y sus colaboradores. Muy distinto fue el caso de los Rosenthal en el cual la investigación encontró actos ilícitos, por lo cual las autoridades de Estados Unidos presentaron acusaciones criminales en su contra.



3. El documento circulado en las últimas horas demuestra el porque de la confianza del máximo liderazgo de la DEA, quien maneja toda la información e inteligencia del Gobierno de Estados en materia de narcotráfico, al recibir al Presidente Hernández el 1 de marzo de 2019 y estableciendo en sus comunicaciones oficiales que considera al mandatario un socio de confianza en la lucha contra el crimen organizado y destacando la buena relación del Gobierno de Honduras con la DEA, manifestando explícitamente: “trabajamos conjuntamente para combatir el narcotráfico. La DEA agradece a Juan Orlando Hernández y espera continuar nuestra asociación con Honduras.”



4. Las acusaciones puestas por los narcotraficantes confesos, forma parte de un intento aún en curso, de buscar rebajar sus penas a través de acusaciones en contra de otros.



5. El documento judicial fue de fecha 2 de julio de 2015, donde señaló el Departamento de Justicia que iban a llevar una investigación de 6 meses. De hecho a tan solo 3 meses, presentaron las acusaciones criminales en contra de la familia Rosenthal. El documento también dice textualmente “que el mismo debe estar mantenido en secreto para evitar interferir con una investigación en curso.”



6. Dado que se termino la investigación, no hubo mas impedimento en la publicación del documento. Los mismos despachos internacionales también establecen textualmente que "no hay indicios de cargos en su contra" refiriéndose al presidente Hernández.



7. Esa investigación, realizada en el año 2015, determinó que ni siquiera había indicios para presentar cargos contra el gobernante hondureño o alguno de sus cercanos colaboradores. Así se establece en la documentación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York como parte de las peticiones previas al juicio en el caso de Juan Antonio Hernández.



8. El documento de julio 2015 no contiene ningún antecedente de vinculación del presidente Hernández o sus funcionarios con el narcotráfico.



9. El presidente hondureño impulsó, desde que estaba en el Congreso Nacional, una estrategia para desarticular los carteles del narcotráfico en Honduras, tomando el liderazgo en aprobar la extradición y después su implementación con efectividad en contra de los narcotraficantes.



10. Como parte de esta estrategia se aprobaron más de una veintena de leyes e instrumentos contra el crimen organizado, siendo una de las más importantes la extradición.



11. Al implementarse estas estrategias, partir de 2014, se desarticularon varios de los carteles más grandes del narcotráfico que operaban en Honduras y sus cabecillas fueron entregados en extradición.



12. Hoy Honduras se ha convertido en un territorio hostil para el narcotráfico, al grado que de acuerdo al Centro Marítimo Internacional contra el Narcotráfico de Colombia, Honduras pasó del puesto 1 al 12 como país receptor de droga que va en ruta hacia el mercado consumidor de Estados Unidos.



13. El gobierno de la República reitera su compromiso en la lucha contra el narcotráfico, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Los mismos narcotraficantes con sus testimonios falsos y de venganza demuestran que reconocen que el Presidente de Honduras ha sido implacable en este lucha, lo cual es también reconocido por la comunidad internacional.



Tegucigalpa M.D.C, Honduras 30 mayo 2019