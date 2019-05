Maribel Guardia: Los mejores memes por su 60 cumpleaños

A quien parece que la belleza y la buena figura no se le agotan con los años es a Maribel Guardia, ya que a seis décadas de su nacimiento se ve como si apenas hubiera llegado a los 30. Y mientras muchos internautas la felicitan por tal proeza, otros no pueden dejar de compararse con ella y de celebrarla con varios memes.



No te pierdas estas reacciones.

