Sergio Ramos zanja la polémica y anuncia que se queda en el Real Madrid

Madrid, España.

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, aseguró este jueves que no se quiere ir del Real Madrid y que quiere retirarse en el equipo blanco, zanjando las especulaciones surgidas en los últimos días sobre la eventual posibilidad de que pudiera marcharse a China.

SUS PALABRAS EN CONFERENCIA DE PRENSA

"Yo quiero dejar muy claro mi futuro que se ha especualdo por muchas cosas. Yo soy madridista, me quiero retirar aquí y cumplir mi contrato. Dejar la mala temporada atrás. El día que me vaya quiero despedirme por la puerta grande, ganando y como creo que me merezco".

¿Si fuera el presidente hubiera dejado irse gratis a Sergio Ramos? "No, para nada. Yo lo hubiera renovado de por vida. El presidente y yo tenemos una relación de padre a hijo y nos queremos muchisímos. Él siempre me ha mostrado un cariño especial, algo que ha hecho bien ha sido cuidar este tipo de jugadores".

"Para nada, yo no me quiero ir nunca del Real Madrid. Yo siempre he dicho que mi ilusión y sueño es retirarme aquí. Nunca me iría, estaría dispuesto a jugar gratis".

"Me molesta que me vaya una semana de España y cuando vuelva hay este quilombo, hace mucho que no hablo de dinero con Florentino ni de contrato porque me quiero quedar aquí".

"El tema económico no lo hemos tocado ni un minuto, es un tema de confianza y de cariño emocional. En mi vida hay dos patas importantes que son la afición y el presidente. Había cosas que me generaban ciertas dudas, cosas que me habían dolido y lo mejor era hablar cara a cara para seguir aquí que es donde quiero estar".

"La oferta de China está encima de la mesa, es una propuesta que haces firme cuando una de esas dos patas te falla. La relación no estaba como yo creo que debía estar pero en ningún momento me he planteado irme a China, ni he pedido la carta de libertad como se ha dicho".

"Tengo una boda en 15 días y quiero darle un abrazo a Florentino de verdad, no fingido para hacernos la foto. El día que me vaya me iré por la puerta grande y ganando".

"Todos los jugadores que vengan y ganen más es buena señal, con mi salario y mi contrato estoy muy contento. El presi sabe que teníamos que hablar de mi contrato desde hace más de un año y nadie ha llamado a la puerta, para mí es secundario. Si uno viene y tiene que ganar más, pues perfecto. No me quiero ir ni gratis ni pagando".

"Todavía no ha llegado mi momento, mientras el cuerpo y el alma me acompañen. No me iría jamás a un equipo que pudiera competir con el Real Madrid. Cuando me vaya es cuando entienda que el cuerpo no me da para un nivel top".

"Soy el capitán y me siento querido y respaldado por mis compañeros. A mí mis compañeros me conocen y ninguno tenía dudas de que iba a seguir aquí".