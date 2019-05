Taxistas temen que si uber viene los lleve a la ruina

San Pedro Sula.

Víctor Lazo, Alex Medina, José Omar Rápalo y centenares de trabajadores de los taxis blancos que operan bajo la Ley de Transporte Terrestre están seguros que Uber les arrebatará el mercado y los sumergirá en la ruina si entra a Honduras.

Para estos tres taxistas, que trabajan en el punto del City Mall, esa empresa norteamericana no sólo eliminará sus fuentes de trabajo, además sustraerá de la economía hondureña varios millones de dólares anualmente.

Ubicación En los Uber, los pasajeros pueden, durante el viaje, compartir su ubicación en tiempo real con sus familiares y amigos para que puedan rastrearlos.

Uber, con base en San Francisco, California, ha extendido en varias urbes del mundo su modelo de negocios que permite a miles de personas, llamadas “socios conductores”, ganar dinero por transportar pasajeros.

Esa compañía, que irrumpió en el mercado en 2009, ya está logrando su objetivo de seducir con su nueva cultura de movilidad a usuarios de 700 ciudades en 63 países, pero también ha desatado la animadversión de los transportistas locales.

Si esa empresa entra al país nos va a quebrar a todos los que luchamos en taxis. Víctor Lazo, taxista

“Las autoridades deben evitar que entre esa empresa. Nosotros tenemos muchos años de sacrificio y con un permiso que le pagamos al Gobierno le damos un servicio a la comunidad. Pagamos L1,000 por el número y los choferes de Uber no pagana nada en ninguna parte”, dijo el taxista Víctor Lazo.

Si Uber ingresa a Honduras, según Lazo, aumentará la competencia desleal que en los últimos años se ha acentuado con la proliferación de vehículos privados que ofrecen el servicio al margen de la ley.

LEA: 3,000 taxis circulan de manera ilegal en San Pedro Sula

“Yo no soy propietario del carro. Todos los días tengo que recoger L970 para pagar la tarifa al patrón, el punto, la gasolina y otros gastos. Y para llevar unos L200 a la casa debo trabajar hasta las 12:30 de la noche”, argumentó.

Si viene esa empresa debe cumplir con la ley para que no sea competencia desleal. José Omar Rápalo,taxista

Los clientes que transporta Lazo son personas que salen o entran al centro comercial. Ellos llegan adonde está él y la primera pregunta que le formulan es: “¿En cuánto me lleva a equis lugar?”.

Mientras el sistema Uber le permite a los pasajeros conectar a los vehículos de transporte con conductor (VTC) por medio de una aplicación móvil (APP) y en esa misma plataforma realizar el pago con una tarjeta de crédito, aunque algunos “socios conductores” aceptan efectivo.

“En los países que ya opera, Uber es una competencia desleal. Nosotros le pagamos un número al Gobierno, le pagamos a la Municipalidad y quienes manejan Uber no pagan nada”, dijo Alex Medina, colega de Lazo.

La Prensa dentro de Uber Un periodista de Diario LA PRENSA abordó varios Uber en San José, Costa Rica, para conocer el perfil de los clientes, partiendo de las experiencias relatadas por los socios conductores. Las unidades de Uber son abordadas por empresarios, estudiantes, profesionales de diferentes áreas, prostitutas, consumidores de drogas y también delincuentes.

Para Honduras, cree Medina, “sería un mal negocio si el Gobierno permite la llegada de Uber”, pues “esa empresa no invierte en carros, pero le quita una comisión al chofer por cada carrera que hace”.

Según las condiciones de Uber, por cada carrera realizada, el conductor socio le cede el 25% (en concepto de comisión) de la tarifa que el cliente le paga. Por ejemplo, de L100, el chofer le dejaría a esa compañía L25 (un poco más de $1).

En Costa Rica, por ejemplo, donde periodistas de Diario LA PRENSA han usado Uber para esta serie periodística, esa empresa ofrece tres categorías de servicio: Uber X, Uber XL y Uber Plus.

Los choferes Uber ofrece seguridad con choferes calificados.Para que alguien se convierta en conductor debe presentar constancias de antecedentes penales y judiciales. El chofer no es un extraño para el pasajero.Antes de abordar la unidad, el cliente recibe en su teléfono la información del conductor del Uber y el número de placa del carro.

Uber X es el servicio más barato y permite cuatro pasajeros en la unidad. Los conductores que lo ofrecen deben tener un automóvil modelo 2006 en adelante. El Uber XL es un poco más caro puesto que el medio de transporte es una camioneta para ocho personas.

A juicio de Henry Dagoberto Rodas, presidente de la Cooperativa de Taxis de Honduras Limitada (Cotaxihl), “las plataformas tecnológicas son en algunos países generadoras de trabajo, pero también disminuyen el taxi tradicional y los meten en problemas económicos”.

Para Honduras, “Uber no es una buena opción porque hay problemas de desempleo. Debemos protegernos los hondureños y evitar la fuga de divisas que tanto necesitamos”, dijo Rodas.

Rafael Ruiz, comisionado del nuevo Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), afirma que “para que Uber entre a Honduras debe haber un consenso de todas las partes. No se puede hacer algo de una manera arbitraria. Tenemos que poner las condiciones claras”.

Mientras los taxistas ven una amenaza en Uber, inDriver ya está operando en esta ciudad.

Relatos:

1 "una prostituta solicitó el viaje desde un bar” Conductor 1: “Hace unas semanas recibí una solicitud de viaje desde un bar en el centro de San José a eso de las 9:00 pm. La pasajera era una chava de unos 26 años, muy bonita. Siempre trato de hacer conversación con los pasajeros, y le pregunté a qué se dedicaba, ‘soy prostituta’, dijo. Me comentó, con su marcado acento nicaragüense, que había tenido un día malo, con solo tres clientes y que había hecho 99,000 colones (375 lempiras). Así como ella, he conocido a muchas mujeres, incluso universitarias, que se dedican a la prostitución para pagar su carrera. De otros viajes he sabido de estudiantes que alquilan en grupo de cinco una casa en las afueras para hacer dinero entre turistas. Una me contó que al graduarse dejará de hacerlo, pero que ya está acostumbrada a hacer mucho dinero”

2 “transporté a muchachos que aspiraban cocaína” Conductor 2: “Me tocó ir a hacer un viaje en un barrio de la zona roja de San José. Al carro entraron tres muchachos que no me daban buena pinta. Vestían ropas holgadas y hablaban de forma vulgar. Sin decírmelo, sacaron de una bolsa cocaína para aspirarla. Sentí un poco de miedo, pensando que eso les daría valor para ponerse violentos conmigo, pero al contrario, durante el viaje estuvieron sacándome plática y no pasó más que eso.

Los conductores de Uber tenemos prohibido llevar armas en el vehículo. Vamos protegidos solo de la mano de Dios. Quisiera que la empresa tuviera un horario para hacer viajes en zonas peligrosas, pero a ellos solo les importa el porcentaje que hacen con la carrera y no la seguridad del conductor”.