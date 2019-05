Relajo en el Congreso: Entre silbidos y explosivos aprueban contratos

Tegucigalpa, Honduras.

El Congreso Nacional de Honduras aprobó este miércoles varios contratos, entre los que destaca la compra de un software para la base de datos de la nueva tarjeta de identidad que portarán los ciudadanos hondureños.

La sesión se desarrolló con la misma dinámica de las semanas pasadas: con la oposición de los diputados del partido Libertad y Refundación (Libre), quienes con silbatos en sus bocas trataron de impedir que los debates se realizaran en tranquilidad.

La sesión inició normal, pero cuando el secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, comenzó a leer los contratos, los diputados opositores se pusieron de pie e intentaron llegar hasta el estrado; sin embargo, los parlamentarios del Partido Nacional hicieron una valla humana para que no pudieran quitarle los micrófonos a la directiva del Hemiciclo.

Sin importar la bulla de los silbatos, Zambrano continuó con la lectura de los siguientes contratos: 1.) contratación de licencias en modalidad de despliegue ilimitado, servicios de administración a la nube y desarrollo del sistema de identificación nacional; 2.) modificar el contrato de fideicomiso de Invest; 3.) modificar el presupuesto de Seguridad para contratación de más personal; y 4.) contrato de concesión del proyecto de Palmerola.

-Cohetes, golpes e insultos-

Mientras sus compañeros de bancada sonaban sus silbatos, Jari Dixon comenzó a reventar varios cohetes entre los curules de Libre, por lo que personal encargado de la seguridad del Congreso Nacional intentaron dialogar con el parlamentario, al tiempo que cargaban extintores.

La bulla continuó en el edificio del Poder Judicial; mientras tanto, al fondo se escuchaba a Zambrano leer las actas que contenían los contratos.

Varios minutos después, Dixon regresó con los petardos, acción que el diputado nacionalista Mario Pérez le reclamara, lo que provocó que varios de sus compañeros se fueran a golpes.

-Reacciones-

Ante este zafarrancho, Alfredo Zaavedra, diputado del Partido Liberal, dijo que "la clase política no ha aprendido la lección. No hay quórum, ni siquiera la bancada liberal está completa. Esta aprobación no ha existido legalmente".

Por su parte la diputada Doris Gutiérrez, del Partido Innovación y Unidad (Pinu), lamentó que su bancada no haya sido tomada en cuenta para tan importante debate. "Ni siquiera se sabe cuántos están votando a favor; hay diputados nacionalistas como Reynaldo Ekónomo que no están votando. Es irregular y violatorio a la Ley Orgánica del Congreso", argumentó.

Misma reacción tuvo Mario Noé Villafranca (Unificación Democrática), quien opinó: "no hay quórum, no se sabe cuántos votaron a favor ni cuántos se abstuvieron. Si usted da una contratación directa es sinónimo de corrupción; me parece que no está nada bien y manejar una agenda de esta manera es provocar (a Libre) sin necesidad... es un preparativo para lo que puede ocurrir mañana y pasado mañana (en referencia al paro nacional)".

Darío Banegas (Liberal) lamentó que "el liderazgo del país esté deteriorado. Hoy se han aprobado presuntamente, sin el control del voto electrónico, varias cosas de gran calado, entre ellas el contrato del Registro Nacional de las Personas y otros asuntos relacionados con Invest y Palmerola", y finalizó: "este relajo avergüenza a un Poder del Estado".