Trump defiende su inocencia tras explosiva declaración de Mueller

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio este miércoles por "caso cerrado" la investigación sobre la llamada "trama rusa" e insistió en su inocencia después de que el fiscal especial Robert Mueller, encargado de esas pesquisas, ofreciera una declaración pública sobre sus hallazgos.



"Nada cambia del informe Mueller. No hubo pruebas suficientes y, por lo tanto, en nuestro país una persona es inocente. ¡El caso está cerrado! Gracias", dijo Trump en su cuenta de Twitter minutos después de que Mueller ofreciera una rueda de prensa en el Departamento de Justicia.





El fiscal especial señaló este miércoles que la acusación formal contra el mandatario "no era un opción" dada la normativa de la Justicia estadounidense.



"Acusar al presidente de un delito no fue una opción que pudiésemos considerar", indicó Mueller en una declaración en el Departamento de Justicia, en la que anunció que renunciaba a su puesto una vez terminada la investigación.



No obstante, agregó: "Si hubiésemos tenido confianza en que el presidente claramente no cometió un delito, lo habríamos dicho".

La normativa gubernamental estipula que no se puede imputar al presidente por un delito federal mientras esté en el cargo, ya que es inconstitucional.



El fiscal especial dio por terminada en marzo pasado la investigación sobre los supuestos vínculos entre el equipo electoral de Trump y Rusia en la campaña para las elecciones de 2016.



El informe escrito por Mueller y enviado al Congreso señala que no hay pruebas de nexos entre el entorno de Trump y el Kremlin, a la vez que no alcanza una conclusión sobre una posible obstrucción a la Justicia por parte del mandatario. EFE