José José fue abusado de niño, reveló exesposa

Anel Noreña reveló en una entrevista que José José fue abusado sexualmente cuando era pequeño.

La ex esposa de "El Príncipe de la Canción" contó en una charla con el programa Ventaneando que el cantante sufrió mucho en su infancia.

''José es un muchacho infantil en ciertos aspectos, pero a la hora de hablar de lo que le había pasado era un niño llorando, ensangrentado su corazón mi amor, era un niño llorando. El papá fue muy cruel con él, a José lo violaron los amigos, a José lo dejaron los amigos, a José le hicieron todo lo que te puedas imaginar que a un niño no le deben de hacer'', confesó.

Noreña recalca que el cantante no tuvo el apoyo de su padre y no se sintió seguro para compartirlo con su madre.

Según Noreña la agresión sexual se dio por parte de unos amigos de la vecindad donde residía José José.

Incluso la ex modelo agregó que esta información tan delicada no se la compartió a ella de primera instancia, sino con la hija que ambos procrearon: Marysol.

"Eso se lo contó a Marisol, a su hija, son heridas muy grandes, que yo no alcanzaba a entender porque yo no sabía de las violaciones, no sabía tanto de su infancia, siempre pensaba por qué este muchacho siempre está tan triste (...) no hubo nunca nada que realmente lo entusiasmara para dejar la maldita botella, la dejó hace 27 años y ya no tuvo vida". aseveró.

Noreña agregó que esto que le pasó a José José al parecer fue también culpa de la bebida, en la cual se refugiaría tras comenzar su carrera musical.

''Pues los amigos de la colonia, eran unos niños que andaban en la calle, me entiendes, que andaban en la calle, que tomaban alcohol de muy chiquitos porque en su casa había alcohol siempre, su mamita rellenaba las botellitas con alcohol'', finalizó.

Las declaraciones de la exmodelo se dan para un especial del programa de TV Azteca, en donde ventila las intimidades del cantante.

Noreña y José José iniciaron una relación mientras este aún estaba con Natalia Kiki Herrera, por lo que no fue sino hasta que se separó de su primera esposa que Anel y el cantante estuvieron juntos.

La pareja, casada en 1982, tuvo dos hijos José Joel y Marysol. Anel y José José se separaron a inicios de los 90's debido a su alcoholismo, y también al presunto desfalco que el artista sufrió a manos de su exmanager y hermano de Anel.

Actualmente José José está casado con Sara Salazar, a quien conoció en 1993.

Em 2017 el cantante confirmó que sufre de cáncer de páncreas.