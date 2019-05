Maestros convocan a un "paro" en Honduras pese a advertencias del Gobierno

Tegucigalpa, Honduras.



Los maestros del sector público de Honduras convocaron este martes a un "paro" nacional para el próximo jueves para seguir exigiendo la derogación de dos decretos que aseguran les afectan a ellos y al pueblo hondureño, pese a las advertencias del Gobierno de que serán sancionados si no trabajan.



El presidente del Colegio de Pedagogos de Honduras, Edwin Hernández, afirmó a periodistas que los docentes están preparando para el jueves un "paro nacional" que incluirá "acciones" de protestas en todo el país.



Señaló que el objetivo de la acción es protestar en demanda de la derogación de dos decretos relacionados con la transformación en las áreas de Salud y Educación.

Lea: Maestros que no den clases irán a audiencia de descargo



Hernández dijo que los maestros se mantienen en "asambleas informativas" (paros de labores) por tiempo indefinido y advirtió que si no se derogan los decretos, se podrían "intensificar las acciones" de protestas.



Los maestros y una facción de médicos mantienen paralizado desde hace más de dos semanas en gran medida las labores en escuelas y colegios públicos de las principales ciudades del país, al igual que en varios hospitales.

Ebal Díaz, ministro de la Presidencia de Honduras, reveló este martes una denuncia sobre actos de corrupción que los maestros "quieren tapar".

Las autoridades de la Secretaría de Educación han advertido de que los docentes que no trabajen serán sancionados y no se les pagará el día no laborado.



El ministro hondureño de la Presidencia, Ebal Díaz, dijo a los periodistas que las autoridades de Educación y de Salud deben aplicar las diferentes deducciones a los maestros y médicos que no trabajen.

Lea también: Ebal Díaz revela denuncia por supuesto lavado de activos y asociación ilícita en el Colprosumah



De lo contrario, añadió Díaz, los ministros de Educación, Arnaldo Bueso, y de Salud, Alba Consuelo Flores, podrían ser sancionados por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).



"Hay que tomar conciencia que hay otras cosas en juego y que no hay justificación para seguir en un paro porque se fundamenta en consignas falsas y mentiras como lo hemos venido denunciando", subrayó.



Díaz dijo el lunes que detrás de las protestas de los maestros y los médicos hay "un sucio chantaje contra el Gobierno" para "tapar" presuntos actos de corrupción de directivos.



Señaló que hace meses algunos directivos, que no identificó, propusieron al Gobierno "tapar algunas irregularidades en el manejo de recursos de sus agremiados y si el Gobierno no accedía ellos procederían a ejecutar los paros para paralizar el país".



En la protesta de este martes, maestros y médicos paralizaron sus labores, sin dejar de atender las salas de emergencia y áreas críticas de los hospitales, y en algunas ciudades salieron a la calle a protestar.



Las marchas son convocadas por una plataforma de lucha denominada "Por la defensa de la salud y la educación pública", que integran el Colegio Médico y organizaciones de maestros.