Brent Latham, el alcalde estadounidense que se siente un hondureño más

La ciudad de North Bay Village ubicada en el condado de Dade en Miami, cuenta con un alcalde hondureño por adopción. El estadounidense Brent Latham nació en el sur de la Florida, pero atesora en su corazón un lugar muy especial para Honduras, una tierra a la que llegó por cuestiones laborales, pero que regresó enamorado.



Gracias al Cuerpo de Paz donde llevan a cabo programas patrocinados por el gobierno de Estados Unidos llegó a la comunidad de San Juan en Intibucá. En una entrevista exclusiva con Diario LA PRENSA compartió sus memorias de uno de sus momentos más preciados en Honduras.



"Fui enviado a trabajar en diferentes proyectos en Intibucá, a una bella comunidad llamada San Juan, estuve realizando esta labor durante dos años y al final, tomé la decisión de quedarme, me enamoré de esa tierra, de su gente, de sus comidas, me enamoré de todo”, dijo Brent.



Su apariencia y su jovialidad le dieron la oportunidad de trabajar en la televisión. También tuvo la oportunidad de ingresar al mundo de la farándula como presentador de videos musicales en canal 54 y el modelaje.





A partir de ese momento, hice un hábito el regresar a Honduras y he estado allá muchísimas veces en los últimos años, disfruto de ir a ver a los amigos y ver el desarrollo del país”, comenta el alcalde de la ciudad de North Bay Village, un pequeño poblado con más de 8,000 habitantes. Alcalde de North Bay Village, Miami

"Me convertí en presentador de videos musicales, conducía un programa de música americana, en aquel entonces no había tanto conocimiento de ello; como existe en la actualidad, era un proyecto muy lindo y exitoso, el cual acabé con mucha pena y dolor, porque quería venir a Estados Unidos a sacar mi maestría.

Brent también se desempeñó como agente de la Concacaf.

Recuerdos que no se borrarán



La huella que dejó Honduras en Brent Latham es imborrable, se siente un catracho más, en esa travesía aprendió a hablar el idioma y hasta el día de hoy continúa degustando de la gastronomía hondureña; como si fuera lo suyo; sin embargo, hay algo que valora más sobre todas las cosas y eso son los valores morales aprendidos, la cultura hondureña se ha convertido en parte de su ADN.



"Me impactó bastante la cultura catracha, amo sus comidas; hago baleadas en casa, la cultura del café, el hablar con su gente; antes hablaba como hondureño, pero los viajes por el mundo han cambiado mi acento, aún conservo muchas frases en mi léxico. Hay muchos hispanos con los que converso, que no me entienden, pero con otro hondureño no tenemos ningún problema al hablar”, expresó entre risas.



Intibucá y Tegucigalpa lo marcaron ¿Pero que otros sitios podría resaltar de Honduras? "Me encanta todo el país, tuve la oportunidad de conocer 17 de los 18 departamentos, el único que no conocí fue Gracias a Dios, aprendí a disfrutar de la ciudad al igual que del campo, Intibucá es mi casa, disfruté la vida de campo, los paisajes, la amabilidad de la gente, todo. Me encantaba que en aquellos tiempos no existía comunicación alguna, no habían celulares ni teléfonos, recuerdo que usábamos telégrafos.



“La ciudad era otra vida, pasé unos años muy lindos en también Tegucigalpa, allí es un ambiente totalmente diferente, disfrutaba mucho de esos contrastes, es una ciudad llena de gente que lucha, que hace lo que deben hacer para proveer, tengo mucho respeto por la gente luchadora de la capital, megustaban mucho mis paseos nocturnos, la sencillez de su vida”.

Una de las lecciones que aprendió en Honduras es a valorar lo que se tiene y a luchar para lograr lo que se propone.

Pese a su juventud, el alcalde ha sido una persona muy polifacética.





¿De qué manera le preparó Honduras para esta labor que realiza como alcalde de North Bay Village?

Me preparó en muchos aspectos, creces pensando que la vida es de una manera y luego llegó a Honduras y me di cuenta que la vida es totalmente diferente, me enseñó diferentes formas y maneras para vivir la vida, aprendí mucho acerca de la humildad y esa es una característica muy importante, me mostraron cómo utilizar bien los pocos o muchos recursos que se tienen, lo que más valoro es que me enseñaron a encontrar oportunidades dónde otros no las ven.





PARA SABER La humildad y la unidad es otra cosa que el alcalde experimentó en Honduras, tanto en el campo como en la ciudad.

“Hay ciertas características propias del hondureño que no se encuentran en países más desarrollados, esa habilidad de ver oportunidades donde otros no lo ven es algo invaluable, ellos logran hacer cosas, dónde otros no hubiesen podido por falta de recursos e ideas.



Los problemas que enfrentan los inmigrantes en este país, ¿De qué manera ha sido capaz de enfrentarlos a partir de la experiencia en Honduras?

Ha sido un proceso excelente, el estar en capacidad de hablar dos idiomas me ha facilitado el poder trabajar con ellos, Miami es una ciudad bilingüe y en mi ciudad hay un 54% de hispanos, he aprendido que estas personas desean venir a trabajar y crecer, por lo que debe haber comunicación y entendimiento, algo que es fácil de lograr, después de haber vivido tantos años en un país latino, este proceso como se lo mencione empezó en Honduras.