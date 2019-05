Pilotos de EEUU estuvieron a punto de impactar con un Ovni en Virginia

Nueva York, Estados Unidos.

A mediados de 2015, varios pilotos de la Marina de Estados Unidos reportaron a sus superiores haber avistado objetos no identificados en los cielos de la costa este de EEUU.



El New York Times tuvo acceso a esos reportes y logró entrevistar a los pilotos involucrados en los incidentes con los supuestos ovnis, identificados por los marines como "objetos que no tenían ningún motor visible ni emitían gases de escape visibles por el sensor infrarrojo y se movían a velocidades hipersónicas".



Según el Times, uno de los pilotos afirmó haber estado a punto de colisionar con uno de estos objetos, un suceso que quedó registrado en video y que muestra como el ovni se acerca a las olas del oceáno tras ser divisado por los soldados en Virginia.





"¿Qué es eso?, wow, mira cómo vuela", dice uno de los pilotos en la grabación.

La Marina estadounidense confirmó que están investigando los reportes de los ovnis, destacando que nunca ha dicho que los objetos tengan origen extraterrestre.

Sin embargo, el Pentágono habilitó un Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales, que analizó los datos de los radares, los videos y los testimonios de los pilotos.

El hispano Luis Elizondo dirigió el programa hasta 2017, afirmando que los avistamientos son “una serie de incidentes notables”.